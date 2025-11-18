¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy martes?

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CEPSA de Calle Filipinas, 9 de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 0,999€ el litro.

Hoy martes 18 de noviembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 0,985€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,989€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N del municipio de San Miguel de Abona.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 0,985€ el litro.

Tenerife tiene hoy, martes 18 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,985€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CEPSA, en Calle Filipinas, 9, donde el litro está a 0,999€.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,167€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,245€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 18 de noviembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,159€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,235€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,343€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,519€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,519€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 18 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,361€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,392€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La Gomera tiene hoy, martes 18 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,429€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,429€.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,489€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,489€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 0,985€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde encontrarás a 1,100€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,110€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, martes 18 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CEPSA, que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en Calle Filipinas, 9.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 18 de noviembre, está en la estación de servicio DISA OFRA de Carretera Cueesta - Taco km 2 a 1,029€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA PADRE ANCHIETA de Glorieta del Brasil es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,039€ el litro.

El diésel más barato está en DISA OFRA, a 1,029€ el litro, situada en Carretera Cueesta - Taco km 2. La segunda opción más barata es la estación DISA PADRE ANCHIETA que ofrece el gasoil a 1,049€ el litro en Gasóleo A en Glorieta del Brasil.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,149€ el litro, en Glorieta del Brasil en la estación de servicio DISA PADRE ANCHIETA. La estación DISA OFRA ofrece la segunda mejor opción, a 1,179€ el litro, en Carretera Cueesta - Taco km 2.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/11/2025 8:02:49]