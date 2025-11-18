Jorge Rey avisa a los tinerfeños de que llegarán más lluvias a la provincia esta semana: "Después de la borrasca Caudia..."

Casi toda España ha entrado en una transición hacia el invierno, porque muchas ciudades de la península esperan la llegada de una masa de aire frío que marcará el tiempo en los próximos días. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tampoco quedará al margen de esta situación inestable, aunque aquí nos libraremos de las bajas temperaturas. Así lo ha advertido Jorge Rey en su último vídeo, en el que señalaba que el archipiélago registrará nuevas precipitaciones tras el paso de la borrasca Claudia.

La población de la península debe prepararse para sacar la ropa de abrigo ante la inminente llegada de una masa de aire polar, que provocará un notable descenso de las temperaturas durante esta semana y se prolongará hasta el sábado y el domingo en algunas ciudades.

El temporal invernal dejará nevadas en la Península

El joven ha adelantado la llegada del primer episodio invernal de la temporada, un temporal que traerá nevadas destacadas a buena parte del territorio peninsular. Según su pronóstico, la entrada de esta masa fría comenzará a sentirse desde principios de esta semana, cuando se producirá una bajada generalizada de las temperaturas. Como explicó en su último análisis, "el jueves 20 se impondrá el frío de manera clara sobre el norte peninsular", con máximas "completamente invernales" que avanzarán gradualmente hacia el sur durante las horas siguientes.

La borrasca Claudia, que ha dejado lluvias en zonas del oeste peninsular durante el fin de semana, ya se retira, pero dará paso a un frente aún más frío. Esta transición permitirá que la humedad persista en regiones como Madrid y Andalucía. Jorge Rey adelanta que "el miércoles empieza a aparecer la humedad por el Cantábrico e irá a más con el paso de los días".

Según las previsiones, las primeras nevadas llegarán ese mismo miércoles a los sistemas montañosos del norte y centro, extendiéndose durante el jueves por la meseta norte e incluso alcanzando zonas interiores de Galicia y Asturias.

De cara al fin de semana, Rey advierte que "el viernes podríamos esperar más frío y nieve", con la posibilidad de que las precipitaciones sólidas se mantengan incluso durante las horas de luz.

Lluvias y más inestabilidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Aunque la parte más intensa del temporal quedará concentrada en la Península, la provincia de Santa Cruz de Tenerife también notará el cambio de tiempo. El meteorólogo señala que se prevén "lluvias que llegarán a partir del miércoles, principalmente, al norte de las islas". Estas precipitaciones coincidirán con la aproximación de una borrasca atlántica que reforzará la inestabilidad prevista para la segunda mitad de la semana.

Se espera un aumento de la nubosidad, chubascos ocasionales y un descenso moderado de las temperaturas, más evidente en medianías. El viento del noroeste podría acentuar la sensación de frío en las islas más expuestas.

Los modelos apuntan a un escenario más húmedo desde el miércoles. Las primeras precipitaciones afectarán a las vertientes norte y noroeste, con posibles extensiones a zonas de mediana altitud. También se prevén chubascos más intensos en áreas montañosas, después de que la borrasca Claudia dejara importantes acumulados en la región.

La Palma podría experimentar chubascos más intensos, tras haberse convertido en la isla con mayor acumulación de agua durante la borrasca Claudia, con acumulados de hasta 140 mm.

El jueves y viernes se mantendrá un ambiente más fresco de lo habitual, con máximas ligeramente por debajo de los valores medios de noviembre. Aunque no se esperan vientos fuertes generalizados, sí podrían darse rachas moderadas en cumbres y zonas expuestas debido al flujo húmedo atlántico.

El primer temporal invernal del invierno 2025-2026

La entrada de este nuevo sistema marca el primer temporal invernal que antecede a la estación, cuya evolución todavía podría variar. Tal y como advierte Jorge Rey, "todavía quedan bastantes horas de cara a este fenómeno y puede ir variando mucho".

Además, el divulgador insiste en mantener la precaución porque el temporal "se puede intensificar" tanto en la Península como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.