El Gobierno baja el precio del butano para Navidad en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife: no cambiará hasta 2026

Los hogares de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han comenzado la semana con una excelente noticia que aliviará los gastos navideños. El Gobierno ha anunciado una reducción en el precio del butano a partir de hoy, garantizando que se mantendrá estable durante la Navidad y hasta principios de 2026. Los consumidores celebran esta medida, especialmente en un contexto en el que la inflación en los alimentos ya ha encarecido considerablemente la cesta de la compra. Esta bajada llega en el momento más oportuno, coincidiendo con el invierno, cuando el uso de este gas se intensifica debido a la calefacción, las cocinas y los calentadores funcionando a plena capacidad.

La bombona de butano tradicional, la de 12,5 kg, es el único recipiente de gas regulado por ley. Esto hace que los consumidores estén siempre atentos a las revisiones del ministerio para la Transición Ecológica, porque la decisión que tomen, afecta directamente a los bolsillos de todos. Actualmente, cualquier rebaja en los suministros básicos supone un alivio directo para la economía doméstica.

El nuevo valor fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y desde hoy, entrará en vigor en gasolineras, distribuidores y puntos de venta autorizados.

Así se regula el precio del butano en España

El precio de la bombona está regulado directamente por el Gobierno para evitar incrementos abruptos que perjudiquen a los hogares. Aunque el mercado del gas opera en régimen abierto, este envase mantiene un precio máximo fijado por el Ministerio, lo que garantiza su accesibilidad y evita subidas superiores al 5% en cada revisión. La normativa también obliga a todas las empresas distribuidoras a respetar el precio oficial, incluso si comercializan otros formatos con tarifas libres.

Durante 2025, el precio del butano está viviendo un comportamiento irregular. Desde enero hasta mayo, pasó de 16,64 euros a 18 euros, y a partir de ese mes, se inició una tendencia progresiva a la baja. Esta nueva actualización confirma esa caída y devuelve estabilidad a un producto que continúa siendo esencial en numerosos hogares canarios.

El cálculo del precio regulado combina elementos fiscales, logísticos y del mercado energético internacional. En concreto, el valor final depende de:

Precio máximo antes de impuestos, expresado en céntimos por kilogramo.

Multiplicación por los 12,5 kg del envase.

Aplicación del impuesto especial de hidrocarburos.

Suma final del IVA del 21%.

A nivel global, intervienen además condicionantes obligatorios:

Coste internacional del butano y del propano, componentes del GLP envasado. Precio de los fletes marítimos, es decir, el transporte desde los países de origen. Tipo de cambio euro–dólar, que modifica el coste de adquisición de la materia prima.

El precio se actualiza cada dos meses, el lunes de la tercera semana de los meses impares, entrando en vigor al día siguiente en todos los puntos de venta.

El precio oficial del butano esta Navidad

Desde el martes 18 de noviembre y hasta el lunes 19 de enero de 2026, la bombona de butano de 12,5 kg costará 15,46 euros, una reducción del 4% respecto a la revisión anterior.

El butano estará más barato en Navidad / Repsol

La rebaja contrasta con la inflación generalizada, el aumento del IPC y el encarecimiento de numerosas materias primas. Según el Ministerio, este descenso ha sido posible gracias al abaratamiento del transporte internacional, uno de los factores más determinantes en la formación del precio final.

Desde el Gobierno se insiste en que el butano no será un problema para los hogares españoles durante la Navidad, especialmente después de que alcanzara los 18 euros en mayo. Las sucesivas revisiones desde entonces han permitido rebajar de forma constante el coste de un producto indispensable para calefacción, agua caliente y cocina.