La construcción del Circuito del Motor pende de la decisión del TSJC

El futuro del Circuito del Motor depende de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el recurso del Cabildo contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife que considera caducada la declaración de impacto ambiental, anula y deja sin efecto la resolución del Cabildo que aprobó el proyecto modificado de la pista de velocidad, medida adoptada el 27 de enero de 2023.

El colectivo denunciante, ATAN, anunció ayer que solicitará del juzgado la paralización inmediata de las obras anuladas, en ejecución de la sentencia dictada el lunes de la pasada semana (día 10). Los trabajos comenzaron el pasado verano y el Cabildo entiende que pueden proseguir mientras no haya una sentencia firme o una resolución judicial que ordene su paralización.

Esta es la cuarta y última de las sentencias dictadas en los cuatro procedimientos abiertos sobre los proyectos en los que el Cabildo dividió el Parque Internacional del Motor de Tenerife. Uno afecta al acceso norte, otro al proyecto de las gradas, un tercero al plan de defensas contra posibles inundaciones y este a la pista.

Obras del 'Circuito del Motor' en Tenerife / Arturo Jiménez

Una sentencia favorece a la Corporación insular (la referida al acceso norte) y las tres restantes, a ATAN. La organización ecologista incide en que el juzgado «refuerza» la tesis que mantiene desde hace años acerca de que la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto estaba caducada, porque emitida en 2011, más de doce años después no habían comenzado las obras. Ello permite aplicar el criterio de caducidad que establece la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental.

Al margen de que la caducidad de la DIA sea «el motivo de estimación de la sentencia», el juzgado también da la razón a ATAN en relación a que «el proyecto aprobado es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas».

En un comunicado emitido ayer, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza recordó que, «como consta en los expedientes, hubo funcionarios del Cabildo que ya habían alertado, antes de la aprobación definitiva de los proyectos, que la declaración de impacto ambiental estaba caducada». Al tiempo, el coelctivo llama la atención acerca de que «los responsables políticos y los miembros de la Comisión Insular de Evaluación desoyeron estas advertencias de los técnicos».

El Gobierno insular (CC-PP) se limitó ayer a expresar, de forma lacónica, que «ante la información relativa a la última resolución judicial sobre el Circuito del Motor, el Cabildo manifiesta que esperará al pronunciamiento firme del TSJC».

La construcción del Circuito del Motor en 650.000 metros cuadrados del paraje Los Duques, en Atogo (Granadilla de Abona), está planteada hace 35 años. El proyecto que se ejecuta incluye una pista de 4.000 metros con una gran recta de 800 metros y 16 curvas. En la misma se podrán superar los 320 kilómetros por hora. Las instalaciones están diseñadas para albergar a 60.000 personas

El Gobierno insular que presidió el socialista Pedro Martín dejó encarrilada la licitación de esta obra, que adjudicó el actual el 22 de diciembre de 2023 a Sacyr Construcción y Servicios Bahillo, con un presupuesto de 44,1 millones de euros.