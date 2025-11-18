Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cielos nubosos y lluvias débiles en Tenerife este martes, según la previsión de la Aemet

Las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, sobre todo en zonas de interior

Mapa del tiempo

Mapa del tiempo / Meteored

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Canarias vivirá este martes una jornada de cielos estarán nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles y habrá intervalos nubosos en el resto de zonas, con tendencia a nuboso con alguna lluvia ocasional durante las horas centrales del día en el interior del sur de las islas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior.

Viento moderado, de componente norte en Lanzarote y en Fuerteventura, y del nordeste con algún intervalo fuerte en vertientes sudeste y noroeste en el resto de islas.

En el mar, en costas este y oeste habrá componente norte o noreste fuerza 4 o 5, temporalmente 6 mar adentro durante la noche. Marejada, temporalmente fuerte marejada, en el norte, norte o noreste fuerza 3 o 4. Marejada. En costas sur y suroeste, variable 1 a 3. Marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

TENERIFE

Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior, sobre todo en zonas altas. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 20 25

LA PALMA

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 17 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 21

LANZAROTE

Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 18 23

Lluvia en Los Llanos de Aridane.

Lluvia en Los Llanos de Aridane. / .

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con lluvias débiles poco probables. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento de componente norte moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 17 23

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 24

