Cielos nubosos y lluvias débiles en Tenerife este martes, según la previsión de la Aemet
Las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, sobre todo en zonas de interior
Canarias vivirá este martes una jornada de cielos estarán nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles y habrá intervalos nubosos en el resto de zonas, con tendencia a nuboso con alguna lluvia ocasional durante las horas centrales del día en el interior del sur de las islas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior.
Viento moderado, de componente norte en Lanzarote y en Fuerteventura, y del nordeste con algún intervalo fuerte en vertientes sudeste y noroeste en el resto de islas.
En el mar, en costas este y oeste habrá componente norte o noreste fuerza 4 o 5, temporalmente 6 mar adentro durante la noche. Marejada, temporalmente fuerte marejada, en el norte, norte o noreste fuerza 3 o 4. Marejada. En costas sur y suroeste, variable 1 a 3. Marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.
Previsión del tiempo por islas para este martes:
TENERIFE
Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior, sobre todo en zonas altas. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 20 25
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 17 22
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 21
LANZAROTE
Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 18 23
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, con lluvias débiles poco probables. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento de componente norte moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 17 23
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte, con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 24
