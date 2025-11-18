El Cabildo de Tenerife renueva el apoyo a las rondallas con 22.000 euros

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos y Deportes, ha renovado su apoyo a la labor de las rondallas del Carnaval –en la próxima edición de la fiesta participarán ocho– destinando 22.000 euros a esta modalidad genuina de la Isla, con el objetivo de facilitar diversas actuaciones en distintos municipios.

Una colaboración iniciada en 2010

El acuerdo revalida la colaboración entre la Corporación insular y las rondallas iniciada en 2010, fruto de una apuesta personal del entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior. Con aquella medida se buscaba impulsar esta modalidad del Carnaval, que entonces afrontaba dificultades para los desplazamientos y para actuar en municipios de la Isla, según recuerda el presidente de la Federación de Rondallas y de la Peña del Lunes, José Antonio Pérez.

Encuentro y renovación interna

Veinticinco años después, el consejero insular del área, José Carlos Acha, se reunió con los directivos en un encuentro que también permitió la renovación de diferentes entidades líricas.

Fondos gestionados por la Federación

La ayuda será gestionada por la Federación de Rondallas del Carnaval de Tenerife, integrada por la Peña del Lunes, Masa Coral Tinerfeña, Unión Artística El Cabo, Los Aceviños, Gran Tinerfe, Mamels, Las Walkirias y el Orfeón La Paz.

Un género que es identidad del Carnaval

Acha subrayó la importancia de este género musical dentro de las fiestas de la Isla: «Reconocemos el esfuerzo de esta modalidad del Carnaval, que es un género nacido en Tenerife y constituye una seña de identidad de nuestras celebraciones. El apoyo a las rondallas durante todo el año es fundamental para su pervivencia», afirmó.

Proyectos de colaboración para 2027

Con la vista puesta en reforzar la actividad anual de las agrupaciones, las rondallas y el consejero insular de Cultura plantearon la posibilidad de preparar, a partir del próximo año, números conjuntos entre bandas de música y formaciones líricas, que se prevé presentar a lo largo de 2027.