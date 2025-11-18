Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de Tenerife renueva el apoyo a las rondallas con 22.000 euros

El acuerdo, que se remonta a 2010, beneficia a ocho formaciones líricas del Carnaval

El consejero de Cultura, con los representantes de las rondallas integradas en la federación.

El consejero de Cultura, con los representantes de las rondallas integradas en la federación. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos y Deportes, ha renovado su apoyo a la labor de las rondallas del Carnaval –en la próxima edición de la fiesta participarán ocho– destinando 22.000 euros a esta modalidad genuina de la Isla, con el objetivo de facilitar diversas actuaciones en distintos municipios.

Una colaboración iniciada en 2010

El acuerdo revalida la colaboración entre la Corporación insular y las rondallas iniciada en 2010, fruto de una apuesta personal del entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior. Con aquella medida se buscaba impulsar esta modalidad del Carnaval, que entonces afrontaba dificultades para los desplazamientos y para actuar en municipios de la Isla, según recuerda el presidente de la Federación de Rondallas y de la Peña del Lunes, José Antonio Pérez.

Encuentro y renovación interna

Veinticinco años después, el consejero insular del área, José Carlos Acha, se reunió con los directivos en un encuentro que también permitió la renovación de diferentes entidades líricas.

Fondos gestionados por la Federación

La ayuda será gestionada por la Federación de Rondallas del Carnaval de Tenerife, integrada por la Peña del Lunes, Masa Coral Tinerfeña, Unión Artística El Cabo, Los Aceviños, Gran Tinerfe, Mamels, Las Walkirias y el Orfeón La Paz.

Un género que es identidad del Carnaval

Acha subrayó la importancia de este género musical dentro de las fiestas de la Isla: «Reconocemos el esfuerzo de esta modalidad del Carnaval, que es un género nacido en Tenerife y constituye una seña de identidad de nuestras celebraciones. El apoyo a las rondallas durante todo el año es fundamental para su pervivencia», afirmó.

Noticias relacionadas y más

Proyectos de colaboración para 2027

Con la vista puesta en reforzar la actividad anual de las agrupaciones, las rondallas y el consejero insular de Cultura plantearon la posibilidad de preparar, a partir del próximo año, números conjuntos entre bandas de música y formaciones líricas, que se prevé presentar a lo largo de 2027.

TEMAS

  1. Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
  2. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  3. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  4. El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
  5. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  6. La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
  7. Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
  8. La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza

El Cabildo de Tenerife renueva el apoyo a las rondallas con 22.000 euros

El Cabildo de Tenerife renueva el apoyo a las rondallas con 22.000 euros

El PSOE propone 34 millones de inversión para que el Cabildo construya viviendas

El PSOE propone 34 millones de inversión para que el Cabildo construya viviendas

Transición Ecológica acelera la aprobación del plan del Teide antes de fin de año

Transición Ecológica acelera la aprobación del plan del Teide antes de fin de año

La Aemet avisa: habrá lluvias ocasionales este miércoles en Tenerife

La Aemet avisa: habrá lluvias ocasionales este miércoles en Tenerife

La abogada inmobiliaria más famosa de Tenerife revela la ley que beneficiaría a los propietarios a partir de 2026: podrás echar a los okupas de una vivienda

El mundo visto desde dentro del hotel 'okupado' de Tenerife: "Si denunciaba, me sacaban de noche con mi familia"

El mundo visto desde dentro del hotel 'okupado' de Tenerife: "Si denunciaba, me sacaban de noche con mi familia"

La contaminación lumínica desorienta a las pardelas: Tenerife salva a 2.000 crías de este ave marina singular

La contaminación lumínica desorienta a las pardelas: Tenerife salva a 2.000 crías de este ave marina singular

El Gobierno baja el precio del butano para Navidad en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife: no cambiará hasta 2026

El Gobierno baja el precio del butano para Navidad en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife: no cambiará hasta 2026
Tracking Pixel Contents