Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa: habrá lluvias ocasionales este miércoles en Tenerife

Será una jornada pasada por agua, aunque se espera que estas sean débiles

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Aemet

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 19 de noviembre, una jornada con predominio de los cielos nubosos en el norte de Tenerife, donde se espera que haya lluvias débiles en general.

En el resto de la isla se verán intervalos nubosos, tendiendo, tras el mediodía, a nuboso en el sur con probables lluvias ocasionales, aunque, en general, débiles.

Por su parte, las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, mientras que se prevé que el viento vaya de flojo a moderado del nordeste.

Saca el paraguas

En general, en el resto del archipiélago también se espera que estén los cielos nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles, por lo que no podremos guardar los paraguas.

Habrá intervalos nubosos en el resto de zonas, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur de las islas montañosas a nuboso con alguna lluvia ocasional.

Más frío

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior, por lo que se notará más el frío.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, habrá viento moderado, de componente norte en Lanzarote y en Fuerteventura, y del nordeste con algún intervalo fuerte en vertientes sudeste y noroeste en el resto de islas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
  2. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  3. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  4. El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
  5. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  6. La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
  7. Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
  8. La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza

La Aemet avisa: habrá lluvias ocasionales este miércoles en Tenerife

La Aemet avisa: habrá lluvias ocasionales este miércoles en Tenerife

La abogada inmobiliaria más famosa de Tenerife revela la ley que beneficiaría a los propietarios a partir de 2026: podrás echar a los okupas de una vivienda

El mundo visto desde dentro del hotel 'okupado' de Tenerife: "Si denunciaba, me sacaban de noche con mi familia"

El mundo visto desde dentro del hotel 'okupado' de Tenerife: "Si denunciaba, me sacaban de noche con mi familia"

La contaminación lumínica desorienta a las pardelas: Tenerife salva a 2.000 crías de este ave marina singular

La contaminación lumínica desorienta a las pardelas: Tenerife salva a 2.000 crías de este ave marina singular

El Gobierno baja el precio del butano para Navidad en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife: no cambiará hasta 2026

El Gobierno baja el precio del butano para Navidad en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife: no cambiará hasta 2026

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy martes?

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy martes?

Jorge Rey avisa a los tinerfeños de que llegarán más lluvias a la provincia esta semana: "Después de la borrasca Caudia..."

Jorge Rey avisa a los tinerfeños de que llegarán más lluvias a la provincia esta semana: "Después de la borrasca Caudia..."

La construcción del Circuito del Motor pende de la decisión del TSJC

La construcción del Circuito del Motor pende de la decisión del TSJC
Tracking Pixel Contents