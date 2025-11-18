La Aemet avisa: habrá lluvias ocasionales este miércoles en Tenerife
Será una jornada pasada por agua, aunque se espera que estas sean débiles
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 19 de noviembre, una jornada con predominio de los cielos nubosos en el norte de Tenerife, donde se espera que haya lluvias débiles en general.
En el resto de la isla se verán intervalos nubosos, tendiendo, tras el mediodía, a nuboso en el sur con probables lluvias ocasionales, aunque, en general, débiles.
Por su parte, las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, mientras que se prevé que el viento vaya de flojo a moderado del nordeste.
Saca el paraguas
En general, en el resto del archipiélago también se espera que estén los cielos nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles, por lo que no podremos guardar los paraguas.
Habrá intervalos nubosos en el resto de zonas, tendiendo durante las horas centrales del día en el interior del sur de las islas montañosas a nuboso con alguna lluvia ocasional.
Más frío
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior, por lo que se notará más el frío.
Por su parte, habrá viento moderado, de componente norte en Lanzarote y en Fuerteventura, y del nordeste con algún intervalo fuerte en vertientes sudeste y noroeste en el resto de islas.
