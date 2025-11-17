La contaminación lumínica desorienta a las pardelas: Tenerife lucha por salvar a estas aves marinas singulares

Miden más de medio metro de longitud, viven más de 30 años, llegan a volar al año hasta 50.000 kilómetros -30 veces la distancia entre Canarias y la Península Ibérica-, su canto es como el llanto de los niños y miles de ejemplares eligen las costas y los islotes de Canarias para aparearse y procrear.

Tenerife se vuelca un año más para salvar a las crías de la pardela cenicienta atlántica (Calonectris borealis), una especie singular de ave marina con amplias poblaciones en las Islas. Entre mediados de octubre y finales de noviembre, estas crías pasan por un momento muy delicado de sus vidas. Muchas lo superan gracias a las campañas de rescate que organiza cada año el Cabildo de Tenerife.

El primer vuelo

Es en estas fechas cuando los pollos de pardela se lanzan a su primer vuelo. Ya han superado los tres meses de vida y han crecido lo suficiente como para superar su primer gran desafío: permanecer más de cuatro años alejados de las costas hasta que regresan para escoger un hogar en alguna cueva o grieta de las Islas.

🐦 #MEDIONATURAL 𝗠𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝗷𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗱𝗲𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗻𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮.



🐥 Hoy se han liberado los 𝗷𝘂𝘃𝗲𝗻𝗶𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 bajo la coordinación del 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲… pic.twitter.com/NzmSf8PaDO — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) November 17, 2025

Eligen la noche para evitar a los depredadores y utilizan la luna para orientarse. Es ahí donde surge el problema. El desarrollo urbanístico en el litoral canario ha llenado de luces un ambiente que antaño, cuando estas aves no compartían espacio con los humanos, estaba en la más absoluta oscuridad. Se desorientan, chocan contra las ventanas, caen a los barrancos o corren el peligro de morir atropelladas.

27 años salvando a las pardelas

La campaña para recoger, atender y liberar a las pardelas cenicientas de Tenerife cumple 27 años. El año pasado se alcanzó el récord de 3.446 ejemplares rescatados, con un 94% de éxito en su liberación. Este 2025, cuando el operativo afronta su recta final, la cifra supera las 2.000 crías rescatadas.

Un momento de la liberación de pardelas este lunes en la playa La Enramada de Adeje con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.. / María Pisaca

En el marco de esta campaña, el Cabildo celebró este lunes 17 de noviembre una jornada de educación ambiental en las proximidades de la playa La Enramada, en Adeje, que se centró en la suelta de 18 pardelas recuperadas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla, ubicado en La Laguna, con la participación de alumnado y profesorado del IES Adeje, y autoridades del Cabildo y del Ayuntamiento de Adeje.

Los peligros que les acechan

Durante la liberación se ofreció una charla sobre la biología de la pardela y los principales problemas de conservación que enfrentan, tales como la destrucción de hábitat, la depredación, la contaminación por plásticos marinos y, especialmente, la contaminación lumínica. Este último fenómeno es la causa principal de los accidentes de pardelas, especialmente en las noches de luna nueva, cuando los jóvenes de estas aves quedan desorientados por la luz artificial.

La participación del alumnado del IES Adeje no es casual. Desarrollan, en el marco del proyecto 'Vigías del Mar: Avifauna Marina de Adeje', una iniciativa pionera. En colaboración con La Tahonilla y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los estudiantes investigan datos históricos de rescates para identificar los puntos calientes de contaminación lumínica en este municipio del sur de Tenerife.

Campaña de concienciación

Además, han diseñado una campaña de concienciación y elaborado un informe con propuestas para que el Ayuntamiento y el sector turístico tomen medidas que contribuyan a la conservación de las pardelas y otras aves marinas.

Alumnos del IES Adeje este lunes en la liberación de pardelas en la playa de La Enramada. / María Pisaca / MARIA PISACA

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, presente en la suelta de pardelas de este lunes, asegura que la nueva campaña ha sido "un éxito rotundo gracias a la amplia red de colaboración que une recursos públicos, seguridad, voluntariado y ciudadanía".

Colaboradores

La iniciativa, respaldada por la Consejería Insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, ha involucrado a una gran cantidad de entidades y actores claves, entre ellos personal del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecoes), los vigilantes de los espacios naturales, Protección Civil y la Oficina de Participación y el Voluntariado Ambiental.

Los municipios de Adeje y Arona destacan como los más activos en la recogida de crías de pardelas extraviadas, registrando los mayores números de rescates: 1.141 en Adeje y 743 en Arona el año pasado.

Este resultado refleja el compromiso de los municipios, la colaboración de los ayuntamientos, policías locales, el Seprona de la Guardia Civil, agrupaciones y asociaciones de Protección Civil y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

La clave, el voluntariado

La participación del voluntariado es clave. Ahí está la colaboración de entidades como SEO/BirdLife, Cruz Roja, Asociación Transición Océanos, Asociación Terramare, Asociación Excelencia Turística y Rumbo Ziday.

Suelta de pardelas en Tenerife / María Pisaca

El pilar fundamental, no obstante, sigue siendo "la colaboración ciudadana", según subraya Dávila. Gracias a la rápida actuación de los vecinos y vecinas, que alertan al personal de La Tahonilla mediante el teléfono 900 282 228, se logra el rescate y posterior liberación de las aves accidentadas.

Las rutas

Incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Libro Rojo como vulnerable, las pardelas cenicientas atlánticas vuelan desde el sur de África hasta Canarias alrededor del mes de febrero para regresar a su cueva preferida y aparearse.

Una vez que la hembra tiene el huevo, se marcha a la costa de África Occidental a atiborrarse de pescado y recuperar fuerzas. Mientras, los machos se quedan para incubar el huevo. Las crías nacen generalmente en el mes de junio o julio y es en octubre o noviembre cuando emprenden su primer viaje.

Momento delicado

Es en ese momento tan delicado cuando campañas como estas, que se desarrollan en Tenerife y el resto de las islas, juegan un papel fundamental para salvar a las que se desorientan y caen confundidas por las luces de las ciudades y pueblos costeros.