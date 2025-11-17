Tenerife lidera el crecimiento de la construcción en la economía canaria

Tenerife lidera el crecimiento del sector de la construcción en la economía canaria, con un aumento anual del empleo del 5,5% y unas cifras globales muy superiores a las del conjunto del Archipiélago. Los servicios, con el turismo al frente, vuelven al impulsar la Isla como 'motor' con el descenso de la tasa de paro. En general, Tenerife registra "ciertos signos de desaceleración" pero se consolida con tendencia a la moderación. Así lo reflejan los datos del Boletín de Coyuntura Económica del tercer trimestre del año, presentado este lunes en la Cámara de Comercio.

Estabilidad

La principal conclusión del informe es la estabilidad global que vive la economía insular y la "capacidad de resiliencia del tejido productivo empresarial". Cabe destacar el ligero crecimiento en sectores como el primario o la industria dentro de la recurrente búsqueda de la diversificación. La generación de energía y los problemas de vivienda y de movilidad son los principales frenos detectados, según la valoración del consejero insular de Industria, Manuel Fernández; el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, y su directora general, Lola Pérez.

Economía madura

El tercer trimestre de 2025 se cierra con un tono de estabilidad y moderación en el crecimiento propios de una "economía madura". Aunque se perciben ciertos signos de desaceleración en algunos indicadores, el conjunto de la actividad económica "mantiene una base sólida", sostenida por la capacidad de adaptación del tejido empresarial y el "buen comportamiento del mercado laboral".

Líder del crecimiento

Fernández destacó que "la foto" de la situación social y económica de la Isla muestra que Tenerife "sigue liderando el crecimiento económico en Canarias”. Llamó la atención sobre "el retroceso del turismo nacional” en un 0,7%, al tiempo que reivindicó "la valentía del Gobierno de Canarias" al regular las viviendas vacacionales, sector fundamental para la actividad económica”. Fernández se mostró satisfecho por los datos de Sector Primario, así como el crecimiento tanto en el ámbito comercial como en el industrial, que ya roza los 18.000 empleos directos, el triple en el caso de los indirectos.

Algún dato negativo

Santiago Sesé, valoró la estrecha colaboración entre el Cabildo y la Cámara y destacó que la economía se mantenga "estable y resiliente" en un contexto de moderación y una etapa de consolidación. De los datos del estudio, la directora general de la entidad cameral, Lola Pérez, detalló , en el lado negativo resaltó el descenso anual y trimestral del tráfico de mercancías portuarias, aunque el acumulado de este 2025 conserva un ligero avance del 0,5%. También aludió a que las matriculaciones de turismos mejoran en el trimestre, pero cierran el periodo con una leve caída del 0,8% en el global de año, reflejo de una "demanda interna prudente".

Confianza empresarial

La confianza empresarial, un factor clave del análisis, retrocede un 0,6% frente al aumento del 1,7% en el conjunto del Archipiélago. Este descenso responde más a la consolidación de los buenos resultados previos que a un deterioro real de la actividad. Predomina el optimismo moderado y la previsión de estabilidad para los próximos meses. El número de empresas con trabajadores a su cargo aumentó levemente, hasta las 27.695, 172 más que un año atrás, lo que contribuye a frenar el retroceso observado en los primeros trimestres del año. El comportamiento del tejido empresarial insular resulta, en general, más favorable que el regional.

Por sectores

El sector primario crece tanto en número de empresas como en empleo y reduce su paro; la industria mantiene un balance positivo con un incremento anual del empleo del 3,1%. La construcción sigue siendo uno de los más dinámicos, con un crecimiento anual del empleo del 5,5% y un notable incremento en la venta de cemento (11,5% trimestral y 22,2% anual), cifras muy superiores a las del conjunto de Canarias. Por su parte, los servicios tienden a estabilizar el número de empresas, aunque el empleo crece con fuerza (2,4% trimestral y 3,7% anual), pese a la pérdida de negocios en el comercio y la restauración.

El turismo

El turismo mantiene un papel central en la economía insular, concentrando más del 40% de los turistas extranjeros y el 46% de los nacionales que visitan Canarias. Entre julio y septiembre, Tenerife recibió 1,49 millones de visitantes internacionales y 319.708 nacionales, aunque los indicadores hoteleros reflejan una ligera corrección: caen las pernoctaciones y la estancia media, mientras que la tarifa media aumenta. Los apartamentos turísticos, en cambio, muestran un mejor comportamiento con un incremento de viajeros. Lola Pérez dio un dato: "Esta isla dobla a Gran Canaria en turistas durante este año al recibir al 41% frente al 24%".

Mercado laboral

En el mercado laboral, los datos siguen siendo positivos desde la perspectiva anual. Tenerife alcanza los 434.050 ocupados y 62.720 parados, con una tasa de desempleo del 12,63%, 0,7 puntos inferior a la de hace un año y casi dos puntos por debajo de la media regional, según la Encuesta de Población Activa. Las afiliaciones a la Seguridad Social marcan máximos históricos (417.760), impulsadas tanto por el régimen general como por el aumento del número de autónomos.

Gas natural

Santiago Sesé lanzó un decidido alegato en defensa del gas natural como "energía de transición" y lamentó la "pérdida de tiempo" en una apuesta "para la que ya lo tenemos todo previsto, incluido el Puerto de Granadilla y su central eléctrica". Expresó la preocupación de los empresarios por el incremento de la demanda en relación directa con un "sistema energético débil" en generación, transporte y distribución. Considera "insuficientes" las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canaria para "dejar de una vez de quemar fuel oil" en pleno siglo XXI. Sentenció que esa apuesta es "más económica", pero también "más ecológica" al producir "un 40% menos de emisiones".

Renovables

Tanto Sesé como Manuel Fernández coincidieron en que el autoabastecimiento al 100% con energías renovables "es algo muy lejano" y no será nunca a corto plazo. De ahí la necesidad de una energía de transición. Entonces, "escojamos la menos contaminante", defendieron.

Cuellos de botella

Calificaron de cuellos de botella" los que sufre la Isla en energía, sequía, vivienda y movilidad. Santiago Sesé pidió declaración de la emergencia en movilidad o como se ha hecho "con éxito" en el caso de la hídrica. Coincidieron en vislumbrar "la gran incertidumbre" por la ausencia de unos nuevos presupuestos generales del Estado en la economía canaria, así como en la disminución de fondos de la UE. Acabó con un elocuente "pongámonos las pilas".

Movilidad

Fernández reconoció el "gran problema" que existe en la Isla con la movilidad, además de expresar su inquietud por "la subida de cuotas" a los 66.000 trabajadores autónomos de la Isla, así como del 6,5 por ciento de las tasas aeroportuarias y que AENA haya hecho "caso omiso" a la singularidad de Canarias.

Consolidación

En suma, la economía de Tenerife afronta una fase de consolidación tras varios trimestres de crecimiento intenso, según lo expresado. Aunque la actividad muestra signos de desaceleración, la Isla mantiene un desempeño más equilibrado que la media regional, apoyado en la fortaleza de su tejido empresarial, la mejora del empleo, la diversificación sectorial y el crecimiento poblacional. El reto inmediato pasa por reforzar la competitividad, acelerar la transición energética y consolidar un modelo productivo más sostenible.