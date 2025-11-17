Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
Pese a que las sanciones hayan disminuido, sigue siendo el radar que más multas pone en Tenerife
Los controles de velocidad son una de las peores pesadillas para los conductores. Muchos van tranquilamente circulando por la carretera y cuando se distraen se exceden sobre el límite de velocidad establecido, son multados.
Lo cierto es que todos los controles de velocidad están señalizados para advertir a los conductores.
Durante 2024, se multó a 3.440.655 conductores de todo el país, de los cuales 113.942 pertenecen a Canarias, lo que supone un incremento de 10,1% respecto al año anterior. Estos datos demuestran que el exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras del archipiélago.
El radar que más multa en Tenerife
Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar que más sanciona en la isla de Tenerife está ubicado en una de las zonas más transitadas.
Instalado en la carretera TF-13, el radar de la Vía de Ronda es uno de los más antiguos y el más activo del archipiélago. Esto se debe a la alta intensidad de tráfico que circula en esa zona.
En 2024, ese control de velocidad registró 9.491 denuncias, una cifra elevada aunque inferior a 2023, cuando logró sancionar a 14.310 conductores.
Otro de los radares más activos
El segundo radar que más sanciona en Tenerife se encuentra en el kilómetro 59 de la TF-1 (Autopista del Sur), a la altura del municipio de Granadilla de Abona. Este radar consiguió capturar en 2024 a 5.943 vehículos que circulaban por encima de la velocidad permitida.
La TF-1 es una de las carreteras principales de la isla, ya que conecta con la capital con el aeropuerto y las zonas turísticas del sur. Además, se trata de una zona trascurrida por turistas, lo que aumenta el número de multas por exceso de velocidad.
Consejos
La Dirección General de Tráfico (DGT) y organizaciones como AEA recuerdan a los conductores que el objetivo de los radares impuestos en las carreteras no es una recaudación económica, sino reducir los accidentes de tráfico y hacer cumplir los límites de velocidad establecidos por la seguridad vial.
Por lo tanto, los conductores tinerfeños que circulen por las vías donde haya controles de velocidad, deben levantar el pie del acelerador si no quieren ser notificados con una infracción al volante.
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife