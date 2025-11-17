Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla

Los controles de velocidad son una de las peores pesadillas para los conductores. Muchos van tranquilamente circulando por la carretera y cuando se distraen se exceden sobre el límite de velocidad establecido, son multados.

Lo cierto es que todos los controles de velocidad están señalizados para advertir a los conductores.

Durante 2024, se multó a 3.440.655 conductores de todo el país, de los cuales 113.942 pertenecen a Canarias, lo que supone un incremento de 10,1% respecto al año anterior. Estos datos demuestran que el exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras del archipiélago.

El radar que más multa en Tenerife

Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar que más sanciona en la isla de Tenerife está ubicado en una de las zonas más transitadas.

Instalado en la carretera TF-13, el radar de la Vía de Ronda es uno de los más antiguos y el más activo del archipiélago. Esto se debe a la alta intensidad de tráfico que circula en esa zona.

En 2024, ese control de velocidad registró 9.491 denuncias, una cifra elevada aunque inferior a 2023, cuando logró sancionar a 14.310 conductores.

Otro de los radares más activos

El segundo radar que más sanciona en Tenerife se encuentra en el kilómetro 59 de la TF-1 (Autopista del Sur), a la altura del municipio de Granadilla de Abona. Este radar consiguió capturar en 2024 a 5.943 vehículos que circulaban por encima de la velocidad permitida.

La TF-1 es una de las carreteras principales de la isla, ya que conecta con la capital con el aeropuerto y las zonas turísticas del sur. Además, se trata de una zona trascurrida por turistas, lo que aumenta el número de multas por exceso de velocidad.

Estos son los radares que más multan en Tenerife / AEA

Consejos

La Dirección General de Tráfico (DGT) y organizaciones como AEA recuerdan a los conductores que el objetivo de los radares impuestos en las carreteras no es una recaudación económica, sino reducir los accidentes de tráfico y hacer cumplir los límites de velocidad establecidos por la seguridad vial.

Por lo tanto, los conductores tinerfeños que circulen por las vías donde haya controles de velocidad, deben levantar el pie del acelerador si no quieren ser notificados con una infracción al volante.