¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy lunes?

Hoy, lunes 17 de noviembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en San Miguel de Abona, en la estación de servicio OCÉANO, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde la Gasolina 95 está a 0,915€ el litro. La estación OCÉANO de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, Carretera TF-111 km 8, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,978€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, tiene el gasoil a 0,915€ el litro. En San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, la estación de servicio OCÉANO, Carretera TF-111 km 8, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,978€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,100€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona a 0,915€ el litro. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 en San Cristóbal de La Laguna a 0,978€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,915€ el litro, seguida por la estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 del municipio de San Cristóbal de La Laguna a 0,978€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy lunes 17 de noviembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,189€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,235€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,343€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,197€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,245€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,519€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,519€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 17 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,361€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,392€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,319€ el litro.

La Gomera tiene hoy, lunes 17 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,389€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,429€.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,449€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,489€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 17 de noviembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CEPSA de Calle Filipinas, 9 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este lunes 17 de noviembre está en la estación de servicio OCÉANO a 0,978€ el litro de diésel en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,108€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,110€ el litro.

La estación OCÉANO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Carretera TF-111 km 8, a 0,978€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO TACO a 0,985€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [17/11/2025 8:14:46]