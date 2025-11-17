Nuevo revés judicial para el circuito del motor de Tenerife: una nueva sentencia da por caducada la declaración de impacto ambiental

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso interpuesto por la asociación ecologista ATAN y ha declarado caducada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto vinculado al Parque Internacional del Motor de Tenerife. La sentencia, fechada el 10 de noviembre de 2025, anula la resolución emitida por el área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo, aprobada el 27 de enero de 2023 y publicada en el BOP el 8 de febrero de ese mismo año.

El fallo “anula y deja sin efecto” la resolución insular que daba luz verde al Proyecto modificado de la pista de velocidad, un documento que formaba parte de la división en cuatro procedimientos con la que el Cabildo tramitó el desarrollo del complejo.

Según detalla ATAN, esta resolución judicial es la cuarta y última relacionada con la aprobación fragmentada del proyecto. Tres de las sentencias han sido favorables al colectivo ecologista y una a la institución insular. Para la asociación, este último pronunciamiento judicial “refuerza” la posición que mantiene desde hace años: la DIA de 2011 estaba caducada porque las obras no habían comenzado más de doce años después de su otorgamiento, lo que activa el supuesto de caducidad previsto en la normativa ambiental.

Obras del 'Circuito del Motor' en Tenerife / E. D.

Además, el juzgado también da la razón al colectivo en su alegato de que el proyecto aprobado vulneraba la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, un elemento que ya había sido señalado durante el proceso técnico.

Tensiones entre ecologistas e institución • Obras en marcha

ATAN acusa al Cabildo de haber seguido adelante con las obras “a todo ritmo”, pese a los sucesivos reveses judiciales y al conocimiento de la “grave afección” al territorio y al patrimonio natural y cultural que, según denuncian, provocan los trabajos. La asociación sostiene que la institución ha buscado consolidar el proyecto “por la vía de los hechos consumados”, sin valorar el impacto que podría tener una eventual anulación definitiva.

El colectivo recuerda que funcionarios del propio Cabildo advirtieron antes de la aprobación definitiva de que la DIA estaba caducada, pero sus advertencias no fueron tenidas en cuenta por los responsables políticos ni por la comisión insular de evaluación.

Obras del 'Circuito del Motor' en Tenerife / Arturo Jiménez

Un proyecto polémico que vuelve a quedar en el aire

Con esta nueva sentencia, el futuro del Parque Internacional del Motor de Tenerife vuelve a situarse en una posición incierta. El fallo consolida la línea jurisprudencial desfavorable para el proyecto y abre la puerta a posibles exigencias administrativas y ambientales adicionales. Mientras tanto, el debate social sobre la conveniencia y el impacto del complejo acelera en la isla, en un contexto marcado por la preocupación por el territorio, la biodiversidad y el modelo de infraestructuras públicas.