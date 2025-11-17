Mírame TV anuncia la celebración de su tradicional Telemaratón para ayudar a 40.000 personas en situación de pobreza severa
La cadena autonómica organiza el próximo 17 de diciembre una nueva edición de la mayor recogida de productosde primera necesidaddel Archipiélago en colaboración con el Banco de Alimentos
Mírame Televisión ha anunciado la celebración el próximo 17 de diciembre de una nueva edición del Telemaratón, la mayor recogida de productos de primera necesidad del Archipiélago. El evento tendrá lugar en las instalaciones de Mercatenerife, que abrirá sus puertas a lo largo de toda la jornada para recibir las donaciones de particulares y empresas.
La cadena autonómica, que dirige Manuel Artiles, apela a la generosidad de la sociedad canaria para ayudar a 40.000 personas en situación de pobreza severa. El objetivo de la iniciativa es cubrir durante los próximos meses las necesidades básicas de los usuarios del Banco de Alimentos, que a través de una red solidaria formada por más de 200 entidades atiende a la población vulnerable de las Islas.
El Telemaratón tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre, desde las 12:00 horas hasta las 20:00 horas, y se retransmitirá en directo por Mírame TV. Los productos recogidos en los días previos y durante la celebración del acto serán almacenados y distribuidos antes de Navidad por el Banco de Alimentos entre sus 40.000 usuarios, de los que cerca de 6.000 son menores de edad, según los datos aportados por la entidad.
Objetivo
Un año más, el reto es conseguir alimentos no perecederos, artículos de higiene y aseo personal, ropa y calzado, productos de primera necesidad para bebés y niños, juguetes nuevos y recursos básicos para las personas mayores. En el reparto de las aportaciones realizadas, bajo la coordinación del Banco de Alimentos, colaborarán los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tanto estatales como locales, el Ejército y la empresa de logística Intesa. El compromiso es que las donaciones lleguen a los usuarios de la ONG antes de las ﬁestas navideñas.
El trabajo de las organizaciones encargadas de atender a las familias más necesitadas se ha visto diﬁcultado en los últimos años por la ausencia de fondos europeos para realizar su labor solidaria. La croniﬁcación de la pobreza en el Archipiélago y la escasez de las ayudas son los principales motivos que impulsan una nueva iniciativa del Telemaratón.
Problemas como el aumento del precio de la vivienda o los bajos salarios de las personas trabajadoras provocan que el riesgo de exclusión social afecte a cerca de 700.000 canarios,casi una de cada tres personas, según los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Mírame TV anima a la colaboración de empresas y particulares, que podrán realizar su donación el mismo día del evento en las instalaciones de Mercatenerife, así como en las semanas anteriores a través de los puntos de recogida habilitados, que se pueden consultar en la web mirametv.com y de los que se informará tanto en las redes sociales del grupo como en la programación especial del canal. La organización ha habilitado el correo telemaraton@mirametv.com y el número de teléfono 691625797 para todas las personas y entidades que quieran participar en la iniciativa.
