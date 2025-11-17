Intervalos nubosos y lluvias débiles en Tenerife este lunes, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que Tenerife experimentará este lunes intervalos nubosos más abundantes en el norte durante la mañana y al final del día, así como en el interior suroeste por la tarde. En estas zonas existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que las cumbres centrales se mantendrán despejadas.

Las precipitaciones previstas son ligeras y dispersas, y según la Aemet, no se esperan incidencias importantes que afecten a la vida diaria o al tráfico.

Temperaturas: estabilidad con ligero descenso

Según la Aemet, las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas podrían descender ligeramente en el norte de algunas islas:

Lanzarote (Arrecife): 18–24 °C

18–24 °C Fuerteventura (Puerto del Rosario): 17–24 °C

17–24 °C Gran Canaria (Las Palmas): 20–25 °C

20–25 °C Tenerife (Santa Cruz): 20–24 °C

20–24 °C La Gomera (San Sebastián): 19–25 °C

19–25 °C La Palma (Santa Cruz): 18–23 °C

18–23 °C El Hierro (Valverde): 16–20 °C

Este patrón refleja un clima templado propio de noviembre, con sensación agradable durante la mayor parte del día.

Viento y estado de la mar según la Aemet

El viento soplará moderado del norte en Lanzarote y Fuerteventura, y del noreste en el resto de islas, con rachas ocasionalmente fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

El estado del mar, según la Aemet, será: