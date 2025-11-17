El rey de la oscuridad que secuestró al Dios del sol: así es la leyenda que 'esconde' el Teide
La mitología guanche cuenta que un personaje maligno fue encerrado bajo el volcán
El Parque Nacional del Teide es una joya natural que recibe cada año a millones de personas. Su belleza infinita hace que sea uno de los puntos de la isla más fotografiados. Sin embargo, no todos conocen la tenebrosa historia que esconde bajo sus "entrañas".
Una historia protagonizada por Guayota, un personaje maligno que forma parte de una de las leyendas más populares de la isla. Pero, para adentrarnos en ella tenemos que remontarnos a la época de los guanches, quienes habitaron la isla antes de la Conquista.
Así, Guayota surgió de sus creencias y ha llegado hasta nuestros días gracias a las fuentes escritas de los primeros historiadores y cronistas de la isla.
Creencias guanches
Según las creencias guanches, Guayota era un demonio que vivía en el interior del volcán del Teide, que recibía el nombre de Echeyde. De hecho, este nombre significaba significa “morada de Guayota, el Maligno”.
Cuenta la leyenda que, un día, Guayota decidió secuestrar a Magec, el Dios del sol, por lo que el mundo quedó en una profunda oscuridad. Para revertir esta situación, los guanches pidieron ayuda a Achamán, el Dios supremo del cielo, quien se enfrentó a Guayota, liberó a Magec y devolvió la luz.
Según la mitología guanche, Achamán encerró a Guayota en el interior del Teide y taponó la salida añadiendo el último cono que corona el volcán, de color blanquecino y que es conocido como Pan de azúcar.
Erupciones
Pero esta leyenda no queda ahí, cuando el Teide entraba en erupción, los guanches encendían hogueras para espantar al demonio. Aunque hay otra versión, que lo hacían por si Guayota salía al exterior, entendiera que seguía en el infierno.
