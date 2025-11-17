Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias
Las temperaturas se mantendrán en el Archipiélago en torno a los 25 grados
Una masa ártica cercana a Europa dejará los próximos días a buena parte de España con temperaturas de frío polar, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, Canarias se librará de este episodio invernal y mantendrá sus termómetros alrededor de 25 grados.
Según explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “en los próximos días se espera un tiempo claramente invernal. La irrupción de aire ártico provocará un marcado descenso térmico a partir del martes, jornada en la que comenzarán a registrarse las primeras heladas”.
Sin embargo, hará más calor en Canarias. La previsión de la Agencia es que se registren intervalos nubosos y posibilidad de lluvias en el norte de las Islas, que entre el jueves y el viernes podrían ser algo más abundantes y afectar a más zonas.
Heladas
Las temperaturas irán descendiendo en todo el país de forma generalizada a partir de los próximos días aunque primero se mantendrán dentro de los valores habituales para la época.
Será entre el jueves y el viernes cuando las heladas sean una constante en buena parte de España, pero en el caso del Archipiélago canario apenas cambiarán y serán suaves durante toda la semana.
Previsión para este martes
Según se recoge en la Aemet, para mañana martes se esperan intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en las vertientes norte durante la mañana y en zonas de interior al sur durante la tarde.
Además, anuncia lluvias en general débiles en el norte de las islas montañosas y sin descartarlas, de carácter aislado, en el resto de zonas. El viento soplará del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental con algún intervalo fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.
