Puente de tres días en Tenerife este diciembre y uno más para los centros escolares

A mediados de noviembre, con el curso ya asentado y la rutina marcando el día a día en las Islas, empieza a surgir la misma pregunta de cada otoño: ¿queda algún puente que permita desconectar antes de Navidad? Este 2025, sin embargo, el calendario laboral de Canarias no ha sido especialmente generoso.

En lo que va de otoño, Canarias ha visto cómo dos festivos potencialmente aprovechables caían en fin de semana: el 12 de octubre y el 1 de noviembre. Sin traslados ni sustituciones en días laborables, ambas fechas pasaron sin ofrecer la posibilidad de enlazar jornadas libres.

Por eso, los ojos están puestos en el único puente que queda por delante: el de diciembre, el tradicional “puente de la Constitución”.

Este año, la combinación festiva no es tan favorable como en otras ocasiones. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado, lo que reduce considerablemente las opciones de ocio para los trabajadores. La buena noticia llega con el 8 de diciembre, lunes festivo por la Inmaculada Concepción, que permitirá al menos disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Calendario escolar / E. D.

El sector educativo: la excepción canaria

Donde sí habrá un pequeño respiro adicional es en el ámbito educativo. En Canarias, el Día del Enseñante, tradicionalmente fijado el 7 de diciembre, se utiliza para añadir un día no lectivo dentro del puente.

Pero este 2025 el 7 cae en domingo, por lo que la celebración se traslada al viernes 5 de diciembre. Alumnos, docentes y personal de los centros educativos disfrutarán así de cuatro días festivos consecutivos: del 5 al 8 de diciembre.

Aunque el calendario laboral del Archipiélago no ha permitido grandes puentes este final de año, diciembre aún guarda una pequeña oportunidad para desconectar antes de la llegada de la Navidad.

Todos los festivos del año

Comunes en Canarias

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

17 de abril (Jueves Santo)

18 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

30 de mayo (Día de Canarias)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución Española)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Festivos insulares

Tenerife : 3 de febrero (Virgen de Candelaria)

3 de febrero (Virgen de Candelaria) El Hierro: 5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes)

5 de julio (Bajada de la Virgen de los Reyes) La Palma: 5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves)

5 de agosto (Nuestra Señora de Las Nieves) Fuerteventura: 19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña)

19 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña) Gran Canaria: 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino)

8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino) Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes)

15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes) La Gomera: 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe)

Además, cada municipio elige dos festivos locales que se suman a los estatales y autonómicos y cada isla añade un festivo insular en días diferentes.