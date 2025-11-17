El Cabildo de Tenerife aporta diez millones a los municipios para empleo social

El Cabildo de Tenerife aporta diez millones de euros a los municipios destinados al empleo social. Esa cuantía forma parte del incremento global en el presupuesto de 2026 del 23,2 por ciento respecto a este año para inversiones en los 31 ayuntamientos de la Isla. Esta inyección económica para planes de inserción laboral de las personas más vulnerables se incluye en las cuentas para su aplicación en el primer trimestre del ejercicio. Así lo anunció la presidenta insular, Rosa Dávila, en el seno del Consejo Insular de Administración Territorial (CIATT) celebrado este lunes en el Salón de Plenos. La cuantía de diez millones es similar a la aprobada en el Consejo anterior, celebrado hace cuatro meses.

Colectivos vulnerables

El objetivo es contratar a quienes tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral cuando la tasa de desempleo en Tenerife roza un 12%, "por debajo de la media en Canarias". De ahí que el esfuerzo se centre en aquellos colectivos que tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral y, apuntó Dávila, "de ahí que este plan de empleo social se haga en estrechísima colaboración con los ayuntamientos”. El Consejo Territorial acordó crear una comisión con los municipios para articular las medidas necesarias para la puesta en marcha de la iniciativa.

Proyectos singulares

En el próximo ejercicio destacan proyectos singulares como la Plaza de la Patrona, en Candelaria, con alrededor de 19 millones de euros presupuestados. Pero, de forma generalizada, el grupo de gobierno (CC y PP), entiende que "existe un tratamiento equilibrado, equitativo para todos los ayuntamientos". La presidenta insular incide en que se trata de un presupuesto "en el que crecen por encima de un 17% las partidas destinadas a las políticas sociales". Destaca los diez centros en distintos municipios "que se licitarán durante el año que viene" y que "nos permitirán dar un salto cualitativo respecto a la atención social y sociosanitaria de nuestra Isla”.

Vivienda o políticas sociales

Por su parte, el vicepresidente insular, el popular Lope Afonso, resalta la importancia de presentar a los municipios un presupuesto “enfocado en atender los principales problemas que tienen los tinerfeños y tinerfeñas". Valora el impulso al acceso a la vivienda o las políticas sociales, con especial énfasis en la promoción de las condiciones y los recursos con los que atender mejor a la protección de las familias y a las personas con dificultades por situaciones de dependencia o discapacidad.

Víctimas de violencia de género

También a las mujeres víctimas de violencias de género. Se refirió también, tal y como se expuso a alcaldesas y alcaldes, al hecho de seguir impulsando economía "para ayudar a los sectores productivos de la Isla a asentar mejor capacidad de producción de riqueza y de empleo".

Disposición

Por último, el secretario segundo del CIATT y alcalde de La Orotava, el nacionalista Francisco Linares, agradece la “disposición y la predisposición que el Cabildo siempre tiene para con los municipios” y aseveró que “nos sentimos representados en el presupuesto que se nos ha presentado".

Colaboración clave

“Siempre digo que el Cabildo al final es el ayuntamiento mayor y la ejecución de buena parte de los proyectos de los 31 municipios dependen de la Corporación insular", explicó Linares, quien subrayó que "las dianas ya están marcadas prácticamente todas y las cuentas a las que les damos el visto bueno son fundamentales para todos". A su juicio, "esta colaboración entre Ayuntamiento y Cabildo es vital”.