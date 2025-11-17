La borrasca Claudia da una alegría a Tenerife: las balsas suben hasta el 28% de su capacidad
El norte de la isla ha sido el más beneficiado por las lluvias
La empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) ha reportado un incremento en el volumen de almacenamiento de sus infraestructuras tras sumar cerca de 80.000 metros cúbicos más de agua embalsada para el riego agrícola después del paso de la borrasca Claudia, lo que ha elevado la capacidad de llenado hasta el 28% (1.413.273 metros cúbicos totales).
En un comunicado, el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, ha interpretado la cifra como "el inicio de una tendencia positiva de almacenamiento, muy esperada para el sector agrícola, ya que la lluvia destensiona la situación de crisis hídrica".
González ha incidido en que "teniendo en cuenta que el año hidrológico comenzó en octubre", ven el futuro "con prudencia", si bien ha admitido que estas precipitaciones "han sido un alivio para la situación de estrés hídrico". Así, el norte de la isla ha sido el más beneficiado por las recientes lluvias.
Por zonas
De hecho, las balsas ubicadas en la Isla Baja y el Noreste (Valle Guerra y Tacoronte) han recogido la mayor parte de las precipitaciones, con más de 55.000 metros cúbicos, en estos dos días, para alcanzar el total de 1.011.130 metros cúbicos almacenados, lo que representa un 2% de llenado para las balsas de estas zonas.
En la zona sur, las balsas han pasado de un 23,7% de almacenamiento antes de la borrasca, al 25,1% actual, de modo que el volumen acumulado en esta zona supera los 402.000 metros cúbicos.
