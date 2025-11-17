Aviso de la Policía Nacional a los comercios tinerfeños: este es el sencillo método para detectar billetes falsos
Está aumentando el uso de billetes falsos
La Policía Nacional ha avisado en sus redes sociales del aumento de la circulación de billetes falsos y ha dado algunos consejos a los ciudadanos para poder detectarlos, y así evitar que sean víctimas de una estafa.
Además, advierten de que los comercios y la restauración son los más vulnerables antes este timo económico.
Qué pasa si un billete o moneda es falso
"A la entrega de los billetes y/o monedas presuntamente falsos en el Banco de España o en la entidad de crédito, nos facilitarán un recibo que servirá como justificante para realizar el seguimiento del expediente", explica el Banco de España en su página web
"El resultado de la peritación se comunicará por correo electrónico o postal al contacto indicado en el momento de la apertura del expediente", indica, y además, insiste en que "si en el análisis del Banco de España resulta que el billete o moneda es legítimo, este será canjeado al ciudadano o entidad financiera; el importe también podrá ser abonado en una cuenta corriente, si esta hubiera sido indicada en la apertura del expediente".
El Banco de España aconseja siempre comprobar el efectivo que se recibe, ya que su el billete o moneda es falso y, por lo tanto, no canjeable, es el propietario el que pierde su valor.
"Toca, gira y mira"
La Policía Nacional ha ofrecido un sencillo truco a la ciudadanía para detectar si un billete es falso.
- Tocar el billete: este tiene que tener un relieve áspero y no una textura normal, de folio
- Girarlo: el valor del billete debe reflejarse con la luz.
- Mirar: al ponerlo a trasluz se debe apreciar una marca de agua y un hilo y una ventana de seguridad.
Si los billetes no cumplen con estos requisitos se tratará de un billete falso, por lo que todos los ciudadanos, especialmente lo que tengan comercios deben estar muy atentos para evitar estafas.
¿Cómo saber que una moneda de euro no es falsa?
En el caso de que no sean billetes y sean monedas lo que haya que verificar, existe un sencillo método que consta de cinco pasos para detectarlo.
- Asegurarte de que es una moneda de euro, y no de un país no perteneciente al Eurosistema: en todas las monedas aparece la cara común, en la que se proporciona el valor de la moneda y la palabra euro o euro cent y el mapa de Europa. Y en la otra cara, la cara nacional, aparecen en el centro el año de acuñación y una imagen que identifica el país emisor.
- Giro monetario: sostener la moneda entre dos dedos, y gírala sobre sí misma. Las imágenes de ambas caras deben estar alineadas en sentido vertical.
- Concordancia: hay que fijarse en el diseño del mapa de Europa de la cara común
- Magnetismo: las monedas de uno y dos euros, son ligeramente magnéticas, pero solo en el centro. Para comprobarlo puedes acercar un imán y está deberá pegarse a él, pero con una ligera sacudida deberá despegarse del imán. La monedas de baja denominación, son fuertemente magnéticas (no se despegan del imán), mientras que las de media denominación no son magnéticas.
- Prestar atención al mapa de Europa: en las monedas de uno y dos euros, este deberá tener la superficie parcialmente rugosa, nunca lisa
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife