Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta aerolínea que opera desde el Aeropuerto de Tenerife Sur es la más barata para irte a ver mercadillos navideños este año: adelanta a Ryanair y Vueling

Un estudio de AirAdvidor ha desvelado cuáles son las compañías aéreas más económicas para comprar billetes en 2025

Tráfico aéreo en el aeropuerto de Tenerife Sur.

Tráfico aéreo en el aeropuerto de Tenerife Sur. / Arturo Jiménez

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Miles de canarios ya están buscando vuelos para sus vacaciones de Navidad. Las páginas web y los comparadores no dejan de ofrecer ofertas para estas fechas cercanas. Sin embargo, muchos turistas compran sus billetes sin saber cuál es realmente la aerolínea más barata para viajar este año. El portal especializado en compensación a pasajeros, AirAdvisor, ha elaborado un ránking con las aerolíneas más económicas de 2025.

Los viajes a mercadillos navideños europeos, ciudades nevadas, montañas y estaciones de esquí se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes aprovechan la Navidad para hacer una escapada. Para ello, casi siempre es necesario tomar un avión y planificar el desplazamiento con tiempo.

Huelga de Ryanair en España para el puente de agosto: qué hacer si mi vuelo se ve afectado

Huelga de Ryanair en España para el puente de agosto: qué hacer si mi vuelo se ve afectado

PI STUDIO

Al comprar los billetes, la prioridad es encontrar el precio más barato, lo que suele implicar largas búsquedas y comparaciones. Ahora, una página especializada simplifica este proceso gracias a una clasificación actualizada de las aerolíneas más económicas del año.

Las aerolíneas sacan ofertas constantes

La campaña navideña está a punto de comenzar, pero antes llega el Black Friday, una de las fechas clave para la compra de billetes de avión. Durante este fin de semana, miles de familias adquieren pasajes para sus vacaciones de invierno. Según AirAdvisor, en el mes de noviembre la venta de billetes aéreos ha registrado un incremento del 800% en los últimos cinco años.

A pesar de lo que muchos creen, Ryanair no es la aerolínea más barata del mercado, pero es otra low-cost la que se lleva la corona, según el ranking europeo elaborado por AirAdvisor quien advierte que "el precio inicial del billete ya no sirve para medir si un vuelo es realmente barato".

Este indicador desmonta los precios reales

El informe de AirAdvisor se basa en el RASK (ingresos por asiento y kilómetro disponible), una métrica que refleja cuánto gana una aerolínea por cada kilómetro ofrecido al pasajero, incluyendo tarifas adicionales. Es decir, el coste real que termina pagando el viajero, más allá del precio promocionado.

Wizzair plane in Kaunas airport

Wizzair es la aerolínea mejor posicionada del ranking / INTS KALNINS

"Un billete de nueve euros puede convertirse en uno de noventa si añades maleta, asiento o incluso la opción de sentarte junto a tu familia", explica Anton Radchenko, CEO de AirAdvisor. Por eso, el estudio resulta especialmente útil para quienes buscan vuelos navideños sin llevarse sorpresas en el proceso.

Wizz Air arrasa y se consolida como la aerolínea más barata de Europa

La aerolínea húngara Wizz Air se lleva el oro en el ranking de AirAdvisor. Según la empresa, esta compañía tiene el RASK más bajo del continente: 0,0417 €. La aerolínea centroeuropea no solo lidera en precio, sino que también adelanta a muchas low-cost como Ryanair o Vueling en accesibilidad real.

Según el análisis de AirAdvisor, este es el top 10 actualizado:

  1. Wizz Air: 0,0417 €
  2. TAP Air Portugal: 0,0713 €
  3. Scandinavian Airlines (SAS): 0,0750 €
  4. Norwegian Air Shuttle: 0,0760 €
  5. Finnair: 0,0760 €
  6. KLM: 0,0819 €
  7. Iberia: 0,0824 €
  8. Vueling: 0,0824 €

La aerolínea española más económica es Iberia, que a su vez está igualada con su filial de bajo coste Vueling. La compañía española llegó a situarse como la segunda aerolínea más barata de la UE en 2023, pero ha caído en la clasificación debido al incremento de tasas y costes operativos. La gran sorpresa es Ryanair, que figura casi fuera de las diez primeras, algo impensable hace apenas unos años.

Noticias relacionadas y más

A las puertas de la temporada alta de diciembre, los turistas ya conocen en qué aerolínea viajar si quieren tener unas vacaciones de Navidad sin gastar mucho dinero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
  2. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  3. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  4. La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
  5. El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
  6. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  7. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  8. La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Fernando Menis conquista el premio al Mejor Edificio del Mundo en los WAF 2025 con una obra de Tenerife

Fernando Menis conquista el premio al Mejor Edificio del Mundo en los WAF 2025 con una obra de Tenerife

Esta aerolínea que opera desde el Aeropuerto de Tenerife Sur es la más barata para irte a ver mercadillos navideños este año: adelanta a Ryanair y Vueling

Esta aerolínea que opera desde el Aeropuerto de Tenerife Sur es la más barata para irte a ver mercadillos navideños este año: adelanta a Ryanair y Vueling

Aviso de la Policía Nacional a los comercios tinerfeños: este es el sencillo método para detectar billetes falsos

Aviso de la Policía Nacional a los comercios tinerfeños: este es el sencillo método para detectar billetes falsos

Nuevo revés judicial para el circuito del motor de Tenerife: una nueva sentencia da por caducada la declaración de impacto ambiental

Nuevo revés judicial para el circuito del motor de Tenerife: una nueva sentencia da por caducada la declaración de impacto ambiental

Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias

Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias

Puente de tres días en Tenerife este diciembre y uno más para los centros escolares

Puente de tres días en Tenerife este diciembre y uno más para los centros escolares

Mírame TV anuncia la celebración de su tradicional Telemaratón para ayudar a 40.000 personas en situación de pobreza severa

Mírame TV anuncia la celebración de su tradicional Telemaratón para ayudar a 40.000 personas en situación de pobreza severa

Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla

Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
Tracking Pixel Contents