Los dos acusados de un asesinato en Arona se echan las culpas del crimen

Diana y Eugenio se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como presuntos autores del asesinato de Eloy en julio de 2023 en el barrio de El Fraile, en Arona. A Eloy le estrangularon con las perneras de un traje elástico de mujer y le asestaron seis puñaladas con dos armas blancas. A pesar del brutal ataque, que se produjo en el salón de la vivienda de la mujer acusada, la víctima se aferró a la vida agónicamente hasta que exhaló por última vez media hora más tarde del ataque.

Ambos afrontan una condena de 20 años de prisión y una indemnización solidaria de 300.000 euros para los herederos de la víctima, tal y como reclaman la Fiscalía y la acusación particular. Los dos acusados negaron su implicación en la mortal agresión y ofrecieron diferentes versiones en la primera sesión de este caso que está siendo juzgado por un tribunal del jurado.

A preguntas del fiscal, la mujer señaló que fue su amigo Eugenio quien apuñaló a Eloy «para defenderla» porque «conocía los contínuos malos tratos y violaciones» a las que la sometía la víctima.

La acusada dijo que conocía a la víctima desde hacía muchos años: «al principio todo iba bien, me invitaba a pizza, un vinito y veíamos una película en la tele, pero un día me ofreció heroína y me enganché». La acusada asegura que desde entonces mantuvo una «relación tóxica» con Eloy. Sostuvo que la víctima la acosaba: «Me perseguía, me hacía atrocidades, me violaba y me hostigaba todo el rato con llamadas y mensajes». Añadió, a preguntas del fiscal, que aunque ella intentaba alejarse de él, siempre la localizaba y estaba atemorizada de que le pudiera hacer algo a su madre o hija. Reveló que tiene un primo que es guardia civil y que él sabía lo que ella estaba pasando. Le aconsejó que lo denunciara, que si no lo haría él. Pero la acusada le pidió que no lo hiciera porque le temía, «podía tomar represalias».

Diferentes versiones

Al fiscal no le cuadraban las respuestas que la acusada le daba. De hecho, puso sobre la mesa las tres versiones que hasta ahora había ofrecido. Diana dijo que «ahora contaba la verdad» y motivó sus versiones anteriores por «exculpar» a Eugenio ya que «la había defendido» ante una nueva agresión de Eloy.

Las inquisitivas preguntas del fiscal provocaron que la acusada perdiera la compostura: elevó la voz, le interrumpió y se levantó de la silla varias veces. La magistrada presidenta la llamó al orden: «Esto no es una conversación, sino un interrogatorio».

Ahora insistió en que fue Eugenio quien le clavó el cuchillo a la víctima tras un forcejeo entre ambos. Aseguró que el miedo la «paralizó» y solo vió que se peleaban «como locos». Rechazó haber estrangulado a la víctima con un traje suyo y mantuvo que el plástico en el que apareció envuelto el cadáver lo usaba para proteger el sofá de su gato.

Describió a la víctima como un individuo muy violento, adicto al alcohol y medicado por esquizofrenia. Aquella noche habría llegado a su casa como otras veces: muy violento. Pero los informes forenses rebaten esta versión: la víctima ingirió gran cantidad de alcohol, cocaína y tranquilizantes que limitaban su capacidad para reaccionar.

Eugenio se quitó de en medio desde el principio: «Después de una tarde en la playa, llegamos a casa de Diana, tenía sueño y me dormí en su dormitorio. Me despertaron los gritos y la Policía al entrar al piso. Al salir al salón vi el cuerpo sin vida de Eloy y los agentes me dijeron que me tirara al suelo y me detuvieron».

El fiscal le preguntó por los restos de ADN del fallecido hallados bajo sus uñas y en un cuchillo. Justificó los restos en el arma blanca asegurando que días antes se lo quitó de las manos a ella en una discusión y, en las uñas, porque la Policía le dijo que se «tirara al suelo». Afirmó desconocer el audio captado por una cámara de seguridad en la casa donde se le oía decir: «Como no confieses te mato, hermano».

La Fiscalía cree que ambos actuaron de común acuerdo al destacar que la autopsia apunta a la participación de dos personas.