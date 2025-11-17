Acuerdo para bajar a diez años la pena de cárcel a la mujer que quemó su piso en Añaza
La acusada afirma que no pensó que el fuego pusiera en peligro a sus vecinos y pide perdón
La Fiscalía rebaja de 18 a 10 años de prisión la petición de condena que solicitaba que se impusiera a una mujer por prender fuego a su vivienda en octubre de 2024, lo que originó un incendio que puso en peligro la vida de los vecinos de un inmueble de cinco plantas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.
El acuerdo se ha alcanzado después de que la mujer que ocasionó el incendio reconociera los hechos y se mostrara arrepentida de originar el fuego. Tanto la defensa como los letrados de la acción civil que representan a las aseguradoras que han hecho frente a los gastos de reformas en las viviendas y las zonas comunes afectadas por el fuego se adhirieron al escrito de conclusiones definitivas planteado por el fiscal. La acusada, además, debe afrontar el pago de unos 59.000 euros, que es la cantidad desembolsada por las aseguradoras para los arreglos.
La mujer afirmó que «pretendía asustar» a los dos hombres a los que había alquilado habitaciones en el piso por «lo que le estaban haciendo pasar». Dijo que era «politoxicómana» en esas fechas y que cuando vio las dimensiones que estaba tomando el fuego, avisó a los dos inquilinos y salió al pasillo de la planta, cogió un extintor e intentó sofocar las llamas. Un vecino declaró que vio a la acusada junto a un extintor, pero ya estaba vacío e intentó sofocar el fuego con otro de la primera planta, pero «el calor era tan intenso» que no pudo.
El incendio afectó a once viviendas y muchos de los vecinos tuvieron que resguardarse en la azotea porque el humo y las llamas les impidió salir a la calle.
