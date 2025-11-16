Tenerife afronta un domingo con cielos nubosos y lluvias localmente persistentes, según Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología prevé ligeros ascensos de temperatura y viento variable que aumentará a componente norte a partir del mediodía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que este domingo Tenerife experimentará cielos mayormente nubosos en el norte, mientras que las vertientes sur y oeste tendrán intervalos nubosos. Las lluvias, aunque generalmente débiles, podrían ser localmente persistentes en las medianías a partir del mediodía.
Según Aemet, se prevé un ligero ascenso de las temperaturas en las medianías orientadas al este y oeste de la isla, mientras que en el resto del territorio apenas se esperan cambios. El viento será inicialmente flojo y de dirección variable, aumentando y girando a componente norte durante la tarde.
Estado de la mar y viento
El estado del mar presentará marejadilla a marejada local, con viento del oeste y suroeste de fuerza 2 a 4, y variable 1 a 3 en otras zonas. Además, se prevé mar de fondo del norte o noroeste con olas de 2 a 3 metros, lo que puede generar aguaceros y visibilidad regular.
Previsión por islas
Tenerife
Cielos poco nubosos, con intervalos en vertientes sur y oeste por la tarde, y tendencia a nuboso en el norte durante la mañana. Podrían registrarse lluvias persistentes en medianías. Temperaturas entre 19 °C y 26 °C en Santa Cruz de Tenerife. El viento será flojo de dirección variable y girará a norte al mediodía.
La Gomera
Intervalos nubosos en el norte, tendiendo a nuboso, con lluvias débiles desde el mediodía, que podrían persistir localmente. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 25 °C en San Sebastián de la Gomera, con viento flojo aumentando a componente norte.
La Palma
Cielos con predominio de nubosidad en el norte y este, donde se esperan lluvias débiles, localmente persistentes. Temperaturas entre 19 °C y 24 °C en Santa Cruz de La Palma. El viento flojo del norte aumentará a partir del mediodía.
El Hierro
Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte, con probables lluvias débiles a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas serán de 15 °C y máximas de 19 °C en Valverde. El viento aumentará y girará a componente norte durante la tarde.
Lanzarote
Se esperan intervalos nubosos que tenderán a nuboso a partir del mediodía, acompañados de lluvias débiles. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 18 °C y máximas de 24 °C en Arrecife. El viento, inicialmente flojo de componente oeste, aumentará y girará a noreste por la tarde.
Fuerteventura
Cielos poco nubosos por la mañana, con intervalos matinales en el este, aumentando la nubosidad por la tarde con probabilidad de lluvias débiles dispersas. Temperaturas similares a Lanzarote, entre 18 °C y 24 °C. El viento flojo del oeste aumentará y girará a noreste por la tarde.
Gran Canaria
Se esperan cielos poco nubosos, tendiendo a nuboso en el norte y con intervalos en otras zonas desde el mediodía. Son probables lluvias débiles en la vertiente norte por la tarde. Las temperaturas mínimas y máximas oscilarán entre 18 °C y 25 °C en Las Palmas de Gran Canaria. El viento aumentará y girará a componente norte por la tarde.
