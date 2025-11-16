Colectivos y vecinos urgen a completar el Hospital del Sur

El sur de Tenerife vuelve a alzar la voz. Tras más de treinta años de crecimiento demográfico y promesas incumplidas, vecinos y colectivos sociales «exigen un hospital público de verdad», dotado de todas las carteras de servicios necesarias para atender a una población que supera los 300.000 residentes y que prácticamente se duplica con la llegada de trabajadores desplazados y turistas.

Colectivos sociales y vecinos, a título personal, plantean su reclamación llega en un contexto que califican de «inaceptable». A pesar de ser una de las zonas más pobladas «y el principal motor económico de la Isla», quienes sufren una enfermedad grave o un accidente siguen dependiendo del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), situado a más de 80 kilómetros. Miles de personas deben desplazarse cada semana para recibir atención especializada mientras, denuncian, el actual centro construido en El Mojón «no puede considerarse un hospital», al carecer de áreas médicas, quirúrgicas y materno-infantiles completas.

Durante tres décadas, el proyecto del Hospital del Sur ha protagonizado sucesivos anuncios de finalización que nunca llegaron a materializarse. «Tras cada periodo electoral, las obras quedaban nuevamente relegadas», apuntan. Por ello, las asociaciones ciudadanas piden al Parlamento de Canarias, al Cabildo de Tenerife, a los ayuntamientos del Sur y Suroeste y, «si fuera necesario», al Gobierno del Estado, «que garanticen la construcción de un hospital moderno, funcional y plenamente integrado en la red pública del Servicio Canario de Salud».

Muestran su respaldo a la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste y sostienen que un «hospital de verdad» no solo «corregiría desigualdades, sino que impulsaría el desarrollo social y económico de la comarca generando empleo y reduciendo la presión asistencial sobre otros hospitales de la Isla.» Defienden un modelo de cobertura universal, con servicios médicos, quirúrgicos, materno-infantiles, centrales y de salud mental, además de unidades de cuidados intensivos, paliativos, diagnóstico por imagen, banco de sangre y hospitalización a domicilio, entre otras.

Con la premisa «la salud no depende del color político», apelan a la responsabilidad de instituciones públicas, entidades privadas, sindicatos y organizaciones sociales para sumar esfuerzos y convertir en realidad una infraestructura sanitaria largamente esperada.

Arico, Granadilla, San Miguel, Vilaflor, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide coinciden en el diagnóstico: «El Sur está en urgencias: Hospital ya». n