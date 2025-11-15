Los vecinos de Las Cuevas reclaman un itinerario peatonal seguro

"No puedo salir ni a pasear con mi hija porque no hay seguridad", cuenta uno de los vecinos de Las Cuevas, en La Orotava. Esta problemática no es un asunto puntual, sino que lo llevan sufriendo "toda la vida". Desde la plataforma vecinal Humboldt reclaman un itinerario peatonal seguro entre el barrio y el centro del municipio. La falta de seguridad y de accesibilidad a sus viviendas y a servicios básicos ha hecho que los vecinos comenzaran a denunciar la situación a través de escritos individuales. Aunque no fue hasta hace cuatro años cuando decidieron organizarse formalmente para reivindicar mejoras.

Según explica uno de los vecinos afectados, que prefiere preservar su anonimato, los primeros años de la plataforma fueron complicados. "Pedíamos reuniones con el ayuntamiento, pero nos daban largas diciendo que era imposible o muy complicado", señala. No obstante, gracias a la presión social y a la movilización ciudadana, el grupo ha logrado ir sumando apoyos y visibilidad.

En cuatro años se han realizado pequeñas actuaciones, como la colocación de farolas o nuevos pasos de peatones, pero los vecinos las consideran "insuficientes". El afectado reclama un proyecto integral que dé respuestas a los problemas estructurales del entorno, "no queremos parches".

El 19 de marzo de 2024 mantuvieron una reunión con el alcalde, en la que se les presentó un proyecto del futuro paseo que conectaría el Quiquirá con La Charca. El proyecto contemplaba el desvío del acceso al Quiquirá por detrás de una nave ubicada en la zona y la construcción de una acera frente a una vivienda cuya parcela, según indican, ya estaría expropiada y pagada. Además, este documento preveía la creación de una nueva acera frente a la charca y de un aparcamiento junto a la Bodeguita La Charca, medidas que, según los vecinos, se plantearon tras sus constantes reivindicaciones públicas y la difusión del caso en redes y medios de comunicación.

Carreras ilegales

Parte de los problemas de inseguridad se origina or otro fenómeno recurrente en la zona: las carreras ilegales. Pese a que las denuncias vecinales lograron la instalación de lomos de asno —elevaciones en la calzada— para reducir la velocidad, el vecino considera que estas medidas "siguen siendo insuficientes". "Enfrente de la urbanización Humboldt y El Drago no hay aceras ni pasos de peatones, para coger la guagua tienes que tentar a la suerte", lamenta.

El pasado 19 de junio, representantes de la plataforma se reunieron con el concejal de Ordenación y Planificación del Territorio, Narciso Pérez, quien les aseguró que el proyecto contaba con un estudio de habitabilidad y que "saldría adelante". No obstante, denuncia que, tras la colocación de los lomos de asno, el Ayuntamiento "dio por solucionado el problema" sin avanzar en el resto de actuaciones.

"Fue frustrante. Seguimos publicando quejas en Instagram y colgando carteles. Gracias a eso conseguimos que el concejal se comprometiera a reunirse de nuevo con el vecindario", explica. En esa reunión, celebrada con la asistencia de unas 30 personas, Pérez se comprometió a impulsar el proyecto y reconoció que se construiría el aparcamiento frente a La Charca, aunque el vecino denuncia que "todo han sido habladurías". El edil aseguró que el proyecto podría conocerse en septiembre y en octubre tenían prevista una reunión, pero tras la publicación de un vídeo en redes sociales explicando la situación de la zona, el encuentro fue aplazada a enero ya que "el proyecto estaba avanzado".

Llamadas

Los vecinos insisten en que mantendrán las protestas hasta que se ejecute el proyecto. "Algunas personas que han salido en medios han recibido llamadas de concejales que se lo han tomado como algo personal, pero lo único que queremos es que se ponga sobre la mesa un problema real que afecta a todo el vecindario", concluye.