Tenerife lidera la economía canaria impulsando empleo e innovación

Un informe reciente presentado por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, pone de manifiesto el impacto directo y tangible de la inversión de la administración insular en la actividad económica de la isla. Según los datos revelados, Tenerife no solo mantiene su rol como motor de la economía canaria, sino que también está logrando cifras récord en empleo, innovación y sostenibilidad que hacen que lidere la economía canaria.

El estudio, que fue presentado por el economista José Miguel González, de la consultoría Corporación 5, reunió a representantes empresariales, institucionales y de medios en un foro que analizó la relación entre la gestión presupuestaria y la calidad de vida de los ciudadanos.

En el foro se realizó un análisis sobre la correlación entre la actividad del Cabildo, su presupuesto, la ejecución eficiente de este y el impacto sobre la calidad de vida y el empleo en Tenerife.

Rosa Dávila recordó que cuando en junio de 2023 asumió “el compromiso de liderar el Cabildo, sabíamos que afrontábamos un momento complejo y nos encontramos con una tasa de paro del 20%, dos puntos por encima de la media canaria”. Dos años después, se ha logrado que la tasa de desempleo en la isla se haya reducido en 7,2 puntos, mientras que en el resto de España la disminución fue solo de un 1,1%, y la media de Canarias bajó un 5,5%. Además, resaltó que el número de empresas y empleos vinculados al sector tecnológico se ha duplicado, lo que reflejaba un esfuerzo significativo en esta área.

También mencionó que se habían alcanzado cifras récord tanto en el Producto Interior Bruto como en la renta per cápita de la isla, si bien reconoció que aún quedaba trabajo por hacer, pero subrayó el impacto positivo de la simplificación administrativa y la eficiencia en la ejecución presupuestaria.

“El grado de ejecución presupuestaria del 2024 ha sido del 91%” resaltó Dávila, “lo que viene a demostrar cómo las decisiones económicas y la gestión eficiente se traducen en una correlación directa con los parámetros macroeconómicos de Tenerife”

Variables y efectos positivos

En el foro se presentó una innovadora herramienta econométrica diseñada para medir los impactos de la política presupuestaria del Cabildo de Tenerife sobre las principales variables socioeconómicas de la isla.

González destacó que “los resultados confirman algo que hasta ahora solo se intuía. El presupuesto insular tiene un impacto medible y directo sobre el empleo, la actividad económica y la calidad de vida en la isla”.

Los datos expuestos revelaron una serie de vínculos sólidos entre la inversión pública y la mejora de indicadores económicos.

En políticas de empleo, por ejemplo, los 31,3 millones de euros invertidos se han traducido en una reducción del paro (correlación negativa r = -0,5) y un incremento del empleo (r = 0,3). En total, se han generado más de 27.400 nuevos puestos de trabajo, un 6,7% más que en años anteriores y un 4,3% por encima de la media canaria.

El transporte público, otro de los grandes motores de cambio, con 220,2 millones de euros de inversión, ha propiciado que el número de viajeros en guaguas y tranvía ha pasado de 49 millones en 2021 a más de 102 millones en 2024, un récord histórico (r = 0,96). Esta expansión se traduce no solo en mejores servicios, sino también en una movilidad más sostenible y eficiente.

En innovación y tecnología, los 32,93 millones de euros destinados por el Cabildo han impulsado la creación de empleo cualificado y la atracción de talento (r = 0,9), fortaleciendo un tejido empresarial más diverso y moderno.

De igual forma, la inversión en infraestructuras, con 195 millones de euros, ha impulsado el empleo en la construcción, que cuenta ya con más de 26.400 trabajadores, tras sumar 4.500 nuevos puestos (r = 0,88).

El compromiso ambiental también se refleja en los 94,33 millones de euros invertidos en proyectos verdes, que han favorecido la creación de empleo sostenible y la reducción del paro (r = -0,67). Y en el ámbito turístico, los 51,19 millones dedicados a la promoción internacional han contribuido a que el gasto del turista extranjero pase de 5,2 a 8,3 millones en siete años (r = 0,96).

El estudio también muestra que los fondos que invierte el Cabildo han aumentado su peso sobre el PIB insular, con un crecimiento de 0,9 puntos porcentuales, destacando el esfuerzo inverso. Los gastos de capital —los destinados a inversión— crecen más que los corrientes.

El gasto público por habitante ha subido un 45,3% desde 2022, situándose en 1.326 euros, y la inversión por persona ha aumentado un 139,7%. Las áreas más reforzadas son las de políticas sociales, empleo e innovación, con incrementos de entre el 9% y el 27%.

La reducción del paro, el aumento de la población ocupada y el crecimiento sostenido del número de empresas registradas evidencian un tejido económico cada vez más dinámico, con capacidad de atraer inversión y generar estabilidad.

El encuentro finalizó con un debate moderado por el economista Francisco Torres, en el que se destacó la necesidad de mantener una gestión pública planificada, basada en datos y orientada al bienestar de la ciudadanía.

A través de una gestión responsable, el Cabildo de Tenerife se ha consolidado como “una locomotora económica, con un impacto positivo en todos los sectores clave de la isla”, dijo Dávila. Con la reducción del paro y el incremento de la innovación, las políticas aplicadas el Cabildo de Tenerife sigue demostrando que las decisiones tomadas tienen un impacto real en la vida cotidiana de las personas.