Olivos, aceitunas y aceite, la ruta de futuro del campo en Tenerife

La nueva hoja de ruta del campo tinerfeño pasa por la ecuación olivares, aceitunas y aceite de oliva. La producción es todavía relativamente escasa, pero crece un 42,6% los últimos cuatro años (2020-2024) después de los vaivenes iniciales, a partir de 2010. Las hectáreas cultivadas también aumentan hasta alcanzar el año pasado las 112,7 en la Isla, con Arona, Güímar y Granadilla de Abona liderando el sector. Además, el de la Isla es el primer aceite de oliva virgen de Europa porque es donde se recoge más temprano la oliva.

Sector en alza

El sector de la olivicultura muestra un alza de producción que se obtiene en catorce almazaras, dos de ellas certificadas para la producción de aceite de oliva virgen extra ecológico. Por su parte, el Cabildo de Tenerife, a través del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene dos fincas propias para el ensayo de variedades de olivo en Araya (Candelaria) y en La Valiera (Fasnia). En 2024, la Isla produjo 38.000 kilogramos de aceitunas con un rendimiento medio del 14%. Los datos de 2025 no se conocen aún, pero la estimación es que se aproximen a los 45.000 kilos.

Variedades de olivas

Las variedades principales de aceituna que se producen en Tenerife incluyen arbequina, picual, arbosana, koroneiki y hojiblanca. Mientras, los aceites corresponden al 'coupage' o mezcla y a los monovarietales de arbequina, principalmente, aunque ya se empieza a encontrar en el mercado de hojiblanca o frantoio (olivo procedente de la Toscana) con origen en Tenerife. Los agricultores se dedican a este cultivo fundamentalmente a tiempo parcial y en explotaciones pequeñas, con unos 200 o 300 olivos. Destacan algunas grandes como la de Cumbres de Abona, en Arico.

Crecimiento y estabilización

Entre 2020 y 2024, el cultivo del olivo en Tenerife muestra una tendencia de crecimiento sostenido y de estabilización. En 2020, la superficie cultivada total era de 79 hectáreas, mientras que en 2024 alcanzaba 112,7, lo que supone un aumento del 42,6% en solo cuatro años. Este crecimiento se consolidó principalmente entre 2020 y 2021, cuando el área productiva pasó de 75,3 a 108,1 hectáreas, manteniéndose prácticamente estable desde entonces.

Plantaciones organizadas

El número de árboles diseminados, por su parte, permanece constante (2.500 unidades), lo que indica que la expansión del cultivo se produce en plantaciones organizadas y no en ejemplares aislados. La totalidad de la superficie se destina a aceitunas para aceite sin registrarse ninguna dedicada a las aceitunas de mesa.

Distribución territorial

En cuanto a la distribución territorial, los municipios con mayor superficie son Arico, Güímar, Granadilla de Abona, Guía de Isora y Adeje que han mantenido sus cifras estables desde 2021, consolidándose como los principales núcleos olivareros de la Isla. El aumento más notable se observa entre 2020 y 2021, con la expansión en Arico (de 12,3 a 26,6 ha) o Güímar (de 23,5 a 24,3 ha), lo que refleja un impulso claro al sector durante ese período.

Interior de la Sociedad Cumbres de Abona con la aceituna recogida / El Día

El ejemplo: Cumbres de Abona

La Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona se funda en 1989 como consecuencia del deterioro paulatino que sufría el sector vitivinícola en la comarca sur de la Isla, constituyéndose como una de las primeras bodegas de la comarca y entre las pioneras de Tenerife. Está enclavada en el municipio de Arico, donde dispone de unas modernas y amplias instalaciones para elaborar vinos y aceites.

Socios y externos

Debido a su carácter comarcal, cuenta con 720 socios viticultores propietarios de viñedos en los municipios de ámbito de la Denominación de Origen Abona; es decir, Adeje, Arona, Vilaflor, San Miguel de AbonaGranadilla de AbonaArico y Fasnia.

Los inicios

En su afán de diversificar sus actividades y apoyar el sector, la sociedad, con el apoyo de las instituciones públicas y fundaciones privadas, comienza en 2010 a elaborar aceite de oliva virgen extra bajo la marca Oleoteide. En la actualidad, este proyecto sigue avanzando convirtiéndose en un cultivo perfectamente adaptado a nuestro clima y orografía, siendo una alternativa viable frente a otros cultivos, frenando el abandono del campo.

Punto de venta

Cumbres de Abona cuenta con un punto de venta de olivos autorizado que abarca toda la Isla de Tenerife e, incluso, nutre a las de El Hierro, La Palma y La Gomera con numerosos plantones. El sector está creciendo a un nivel exponencial y en los próximos cinco años "experimentaremos un crecimiento grande de producción, ya que las explotaciones aún son jóvenes", apuntan desde la sociedad.

Primera almazara

La cooperativa comarcal posee la primera almazara de Tenerife, con una maquinaria que moltura (muele) 450 kg/hora, pudiendo almacenar 14.000 litros de aceite, lo que la convierte en la de mayor capacidad en el archipiélago. También cuenta con más de 50 hectáreas de cultivo en producción, tanto de sus propios socios como de terceros repartidos por toda Canarias. El principal uso de la aceituna es la elaboración de aceite de oliva virgen extra.

'Método Maquila'

La almazara moltura la propia producción de la cooperativa, además de la de los socios. Asimismo, elabora la aceituna de los olivicultores de Tenerife, previo control, y la forma de pago es el denominado 'método maquila': el 75% del volumen de aceite para el olivicultor y el 25% restante para la almazara, si son más de 500 kilogramos; si es menos, se paga el servicio de molturación a 0,40 euros/kilo y se le entrega todo su aceite.

Vaivenes en la producción

La producción de Cumbres de Abona marca la tendencia global en Tenerife. La variación ha sido grande en los últimos diez años con cambios bruscos y picos en cuanto a repuntes o descensos. Las cifras van desde los 68.387 kilogramos de 2015 al récord de 2023, con 248.265. A esta cifra le siguen, en importancia, la obtenida en 2021, con 171.580 kilos, para bajar a 84.800 (2018), 73.160 (2022), 62.494 (2016), 61.047 (2017), 45.155 (2020) y 39.262 (2019). El pasado 2024 resultó catastrófico, con apenas 13.770 kilos. El ejercicio actual supone una nueva remontada, ya que hasta octubre pasado, a falta de dos meses para cerrar 2025, se habían recogido 110.000 kilos de aceitunas.

En ascenso

Tenerife cuenta con alrededor de 110 hectáreas de olivar. Ofrece aceites de autor con un carácter muy original, producidos tanto en el sur, en zonas como Vilaflor y Arico, como en el norte, en La Orotava. Oleoteide, fruto de la iniciativa de Cumbres de Abona desde el año 2000, combina técnicas tradicionales y tecnología moderna. Sus aceites, elaborados con variedades arbequina, arbosana, koroneiki y picual, destacan por su frescura y equilibrio. Han sido galardonados a nivel tanto internacional como nacional y local.

Sequía y altas temperaturas

A pesar del crecimiento tanto en superficie como en producción en los últimos años, la sequía y las altas temperaturas llevaron a perder el año pasado, según zonas, hasta un 90% de aceitunas. La producción de un olivo depende de su edad, variedad y cuidado. Se calcula que un olivo joven puede producir de 15 a 30 kilos de aceitunas y los centenarios pueden superar los 50 kilos al año.

Aceitunas

Al comienzo de la actividad, en Tenerife se plantó la variedad arbequina, que se ha adaptado muy bien a la zona de medianías y a los inviernos cálidos de la isla. Actualmente se trabaja en otras como arbosana, koroneiki, picual y hojiblanca. Las dos primeras tienen una excelente adaptación y las dos últimas se cultivan también por su doble valía para aceite y aceitunas de mesa.

Zonas

En cuanto a la altitud, en Tenerife destaca por su regularidad la zona de medianías que se sitúa entre los 300 y los 650 metros sobre el nivel del mar. Cierto es que funciona a todas las cotas, pero son las ubicadas en ese piso climático las que producen con más regularidad.

Opción de futuro

Olivos, aceitunas y aceite, una ecuación de futuro que ya es presente para el campo en forma de riqueza, empleo y el ansiado relevo generacional. Si factores climatológicos como la pertinaz sequía que dura ya siete años no lo impiden.