Tras las lluvias de la borrasca Claudia llega un fin de semana con subida de temperaturas en Tenerife: esto dice la Aemet

Tras el paso de la borrasca Claudia por Canarias, se espera un fin de semana más tranquilo en las islas. En Tenerife, por ejemplo, se espera un ligero aumento de las temperaturas máximas en zonas altas.

Además, los intervalos de nubes se alternarán con los claros en Canarias este sábado, cuando no se descarta alguna precipitación pero en general débil, en un día con apenas cambios de temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima será de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 25 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 18 y 19, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia vientos en general flojos con predominio de oeste.

También se esperan vientos del oeste en las aguas de Canarias, de fuerza 2 a 4, con marejadilla y áreas de marejada y mar de fondo del noroeste de entre 2 y 4 metros.

Previsión del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el oeste a primeras horas y durante las horas centrales en zonas de interior, donde no se descarta alguna precipitación ocasional y dispersa. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento flojo, con brisas en costas, y predominio de la componente oeste en medianías y zonas altas. En altas cumbres centrales, flojo a moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 26

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior, donde no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento flojo, con brisas en costas, y predominio de la componente oeste en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 25

Una turista en un sendero del Parque Nacional del Teide. / Andrés Gutiérrez

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el oeste a primeras horas y durante las horas centrales en zonas de interior y este, donde no se descarta alguna precipitación ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en zonas altas. Viento flojo de componente oeste, con brisas en costas este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en zonas de interior y este, donde no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en zonas altas. Viento flojo de componente oeste, con brisas en costas este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 18

LANZAROTE

Intervalos nubosos de madrugada, tendiendo en general a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo, con predominio del suroeste y oeste, y con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos de nubes altas, con algún intervalo durante la tarde en el este. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos de las mínimas en el norte y oeste. Viento flojo, con predominio del suroeste y oeste, y con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 18 24

GRAN CANARIA

Poco nuboso con intervalos de nubes altas, con presencia también de nubosidad baja en el oeste de madrugada y en zonas de interior y este por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento flojo, con predominio de las brisas en costas y de la componente oeste en medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 25