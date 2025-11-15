Hoteles con alma propia, historia y tradición familiar

Park Club Europe cumple 40 años marcando un hito en la historia de Europe Hotels International, el grupo familiar que desde hace más de cinco décadas ha definido la hospitalidad en Tenerife. Este aniversario no solo celebra la trayectoria de un complejo emblemático, sino también la filosofía de una familia que entiende la hotelería como un arte: crear lugares con alma, donde cada detalle cuenta y donde los huéspedes se sienten parte de la propia familia. Cuatro décadas después de su apertura, Park Club Europe sigue siendo un referente del sur de Tenerife.

La historia de Europe Hotels International comenzó en 1973 con la apertura del Hotel Europe, el tercer establecimiento en Playa de Las Américas, un proyecto que sentó las bases de una forma muy personal de entender la hospitalidad. Desde entonces, la familia Gassmann ha consolidado una visión de hotelería donde la cercanía y el trato familiar son el eje de la experiencia.

Con el tiempo, esa filosofía evolucionó hacia nuevos conceptos, entre ellos Park Club Europe, pionero en el modelo de club vacacional “Todo Incluido”, y posteriormente el Hotel Villa Cortés 5 Gran Lujo, una joya arquitectónica inspirada en la cultura mexicana que redefinió la oferta hotelera del sur de Tenerife.

Park Club Europe se ha convertido en un espacio donde la tradición se mezcla con la modernidad y la experiencia del huésped se convierte en el centro de cada decisión. Cada rincón del complejo refleja la filosofía de la familia Gassmann: atención al detalle, cercanía en el trato y la creación de experiencias memorables.

La consolidación de Park Club Europe refleja la ambición de Europe Hotels International. Tras el éxito en Tenerife, EHI expandió su presencia a Mallorca, Lisboa, Múnich y Berlín, abarcando desde complejos familiares hasta hoteles boutique y de lujo. Curiosamente, Múnich celebrará su 40.º aniversario el 15 de septiembre del próximo año, coincidiendo con la famosa inauguración de la Fiesta de la Cerveza, al igual que Tenerife celebra cuatro décadas de excelencia hotelera

Europe Hotels International afronta nuevos desafíos y proyectos con la misma ilusión que hace 50 años. Uno de los hitos más destacados es la reforma integral de O’Artista Suites en Lisboa, que se transformará en un hotel boutique cinco estrellas con apertura prevista para el verano de 2026. Este proyecto simboliza la evolución constante del grupo, su compromiso con la excelencia y su capacidad de innovar sin perder la esencia familiar que lo vio nacer.