Convocan este domingo una manifestación en Adeje, un año después del reinicio de las obras en Cuna del Alma

La plataforma ecologista Salvar El Puertito ha convocado este domingo una manifestación, a las 12.00 horas, en la avenida Playa Paraíso, para mostrar su rechazo a la construcción de la urbanización turística Cuna del Alma cuyas obras se reiniciaron hace un año.

El colectivo detalla que las obras "han destruido una parte importante de las laderas" que rodean el Puertito de Adeje y ni siquiera la declaración en 2023 como Lugar de Interés Geológico Nacional "ha influido en que las administraciones responsables de autorizar este macro proyecto --Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Adeje-- hayan paralizado las obras".

En ese sentido, y aunque hay tres contenciosos-administrativos en marcha y varias querellas contra diferentes responsables de este proyecto, lamenta que "las obras avanzan en una clara estrategia de hechos consumados".

Lucha hasta el final

"A la ciudadanía se le agotan las vías para impedir que se nos arrebate este pedazo de costa tan querido y especial. Estamos cansados de tanto trato de favor político hacia constructoras sin escrúpulos y de una justicia lenta y cobarde a la hora de tomar medidas cautelares, donde el interés público y el principio de precaución ambiental parecen no tener consideración jurídica alguna", subraya.

Los ecologistas apuntan que van a seguir "luchando hasta el final" para que el proyecto "nunca se termine y los culpables paguen por los daños irreparables causados".

"Sabemos que la promotora está teniendo dificultades para vender las villas de lujo por la nefasta imagen que ha generado la marca 'Cuna del Alma'. Comprar una villa de lujo aquí se ha convertido en una inversión insegura por estar judicializada y por el enorme rechazo que ha causado a la población local", indican.

Para la plataforma, este "ecocidio" que se promueve en las inmediaciones del puertito de Adeje está "manchado de corrupción".