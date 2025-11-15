Carreteras amplía la iluminación de las dos autopistas de Tenerife

El área de Carreteras del Cabildo de Tenerife inicia en 2026 el proceso para ampliar la iluminación de las dos autopistas de la Isla, proyecto que completará en tres anualidades, hasta 2028. El objetivo es que en 2030 todo su trazado disponga de alumbrado, para lo que destina 549.268 euros en el próximo presupuesto. A la TF-5 (Norte) destina 209.567 euros y a la TF-1 ( Sur), 339.701. El consejero insular Dámaso Arteaga define la iniciativa como la más importante y la que más ilusión le hace, porque es "un objetivo que nos hemos marcado" y responde a la promesa que hiciera la presidenta, Rosa Dávila, el pasado julio.

Primero los enlaces

Arteaga recuerda que las obras comenzarán en los enlaces. En la del Norte, el plazo de redacción es de diez meses y en la del Sur, de doce. El importe total de los trabajos asciende a largo plazo a 40,9 millones de euros y el objetivo es garantizar la continuidad del alumbrado desde los enlaces y glorietas dentro de los rangos establecidos por la normativa.

Seis zonas

El trabajo se desarrollará en seis zonas, tres en cada autopista. La 1 va del punto kilométrico 19,3 al 32,4 y discurre por Tacoronte, La Orotava y Puerto de la Cruz, con unpresupuestoo estimado de 5,8 millones de euros. La Zona 2 (entre los kilómetros 39,7 y 49,5) abarca el tramo Los Realejos-San Juan de la Rambla-La Guancha, con un coste de 4,5 millones. La Zona 3 se divide en tres subzonas, con un coste global de cuatro milones de euros. La subzona A (49,8-50,9) parte del túnel de Santo Domingo al kilómetro 51; la B (50,9-56,6) llega a Icod de los Vinos, y la C (57,9-62,2) es el trazado de La Vega a Buen Paso.

Autopista del Sur

En cuanto a la TF-1, la denominada Zona 4 se afrontará en dos tramos por 8,5 millones de euros. El A, en el Área Metropolitana, Candelaria y Arafo (del kilómetro 20,2 al 25, 2), y el B, entre Arafo y Güímar (del 25,4 al 37). La Zona 5 abarcará Güímar, Fasnia y Granadilla de Abona (de los puntos 37 a 54,6), con un coste de 8,8 millones de euros. Por último la Zona 6, que supondrá un desembolso de 9,3 millones de euro, se extenderá por Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide (entre los kilómetros 80,4 y 98,9).

Voluntad política

La pregunta es por qué se afronta ahora por primera vez en la historia y no se intentó antes. La respuesta está, según fuentes del Cabildo, en "la voluntad política", porque en el plano técnico se apela a una normativa que, además de tener en cuenta la Ley del Cielo de Canarias, es muy flexible. Según los criterios de iluminación de autopistas y autovías, que emanan de la Orden Circular 36/2015 del entonces Ministerio de Fomento, hoy de Transportes, "las luminarias están justificadas cuando discurran por suelo urbano en ambos márgenes". También cuando concurran las circunstancias de "una intensidad media de vehículos igual o superior a 80.000 por día". Este último caso se da en los dos tramos iluminados actualmente: Santa Cruz-La Laguna, en la TF-5, y Los Cristianos (Arona)-Torviscas (Adeje), en la TF-1. De resto, aclaran las fuentes, "prácticamente se puede iluminar lo que se quiera".

Inversión consolidada

Asimismo, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explica que la previsión del presupuesto de 2026 "consolida la inversión con más de 88 millones de euros, unos 200.000 más que este año". Un 0,23% al pasar de 88.099.854 a 88.302.590 euros. Se incluyen los créditos de personal y no se tienen en cuenta los 8,5 millones del préstamo concertado en 2024 y presupuestado en 2025.

Las grandes líneas

Además de esa iluminación progresiva de las autopistas, comenzando por los enlaces, las grandes líneas del departamento pasan por el desarrollo de veinte proyectos de mejora en rotondas y taludes, el nuevo servicio de información de carreteras con más medios y cámaras, asi como el plan 2026-2028 de rehabilitación de infraestucturas viarias, por 16 millones de euros.

Rehabilitación

Entre esas carrteras a rehabilitar, Arteaga destaca la TF-180 (Santa Cruz-Laguna) en la Vuelta de los Pájaros; la TF-1, en el tramo Santa Cruz-Güímar; la TF-21 (La Orotava); la TF-42 (Garachico-Buenavista de Norte); la TF-421 (Garachico-El Tanque) y la TF-65 (Intersección Polígono de Las Chafiras).

Dámaso Arteaga, de frente, durante una reciente visita de trabajo al municipio de El Sauzal / El Día

Retos a afrontar

Arteaga insiste en que "hay obras, como la TF-21, en la subida al Teide por La Orotava, que llevan bastante tiempo de ejecución y llegan a 2028 como una especie de plan de infraestructuras". De ahí que, explica, "estamos finalizando muchas actuaciones que iniciamos en 2024 y continuamos en el 2025. Ahora vamos a comenzar proyectos con la visión de finalizar entre 2027 y 2028". El consejero pone el ejemplo de la TF-180, la carretera de la Vuelta de los Pájaros, con seis kilómetros de recorrido. "Son tramos cortos pero costosos". Unos 40 millones en el caso de la TF-21 y diez, en la TF-180, que, reconoce, "es una asignatura pendiente".

Expropiaciones

Respecto a la TF-42 entre Garachico y Buenavista, apunta, "la queremos rehabilitar completa y afrontar algunos cruces, lo que nos llevará a expropiaciones, en algunos casos. En estos momentos está en redacción el proyecto con una licitación importante".

Firme de las autopistas

En resumen, subraya, "queremos afrontar algunos retos que llevan muchos años sin abordarse". Entre ellos, varias actuaciones en San Miguel de Abona y Arona. A eso une "la rehabilitación del firme de la autopista del Sur, con más de 30 millones de euros, y se ve el resultado, creo que valorado por todos los ciudadanos que la usan". Anuncia que continuarán los trabajos entre Güímar y Santa Cruz, un tramo con proyecto a licitar en 2026.

Pasarela peatonal

Dámaso Arteaga valora las actuaciones en los enlaces. Por ejemplo, el de la TF-29 con la TF-1, en Santa Cruz, a la altura del cementerio de Santa Lastenia, "un lugar de congestión de tráfico al alza". En el entorno, adelanta "proyectamos una pasarela peatonal, en lugar todavía por definir, a petición de los vecinos del barrio de Buenos Aires, que conecte ambos márgenes de unos 50 metros de ancho". Recalca que "no es fácil, porque hay que ver las pendientes o cumplir toda la normativa en accesibilidad".

Competencias

Recuerda Arteaga que el Cabildo solo tiene la competencia de conservación de vías. Por eso, "somos un aliado de las administraciones municipales así como del Gobierno de Canarias y de la Administración del estado". Por ejemplo, "le hemos ofrecido a la DGT la posibilidad de organizar el sistema de gestión de la congestión del tráfico entre Guamasa, Tacoronte y El Sauzal". Los llamados semáforos inteligentes.

Modelo en desarrollo

Al respecto, Arteaga señala que trabajan conjuntamente en un modelo, "pero debemos llegar a un acuerdo. Le hemos puesto sobre la mesa un convenio, no han contestado y mientras, técnicamente se define una solución que ya está bastante avanzada. Creo que lo podremos licitar en 2026". El Cabildo aportará al acuerdo su nuevo Centro de Información de Carreteras, cuya gestión se prevé licitar el próximo año, "una herramienta que permite comprobar en tiempo real cómo están las vías de Tenerife".

Tercer carril

El consejero del área revela que, en principio, se desestima cortar los enlaces de la TF-5 a la altura de Guamasa, como se llevó a cabo en una prueba piloto desarrollada el año pasado. La causa es que "el proyecto del tercer carril de Guamasa a Los Rodeos viene a retocar todo ese entorno. Las soluciones en las vías alternativas interiores, la TF-152 (aquí se rehabilitará el firme) y la TF-247, se dejan pendientes, porque no es razonable hacer ese gasto.