El Cabildo de Tenerife, a través del área de Industria, celebró recientemente una gala durante la que se hizo entrega de los Premios a la Excelencia Industrial, una iniciativa innovadora, con la que la institución insular pretende poner en valor el importante papel que cumple el sector industrial en la economía de Tenerife.

El acto contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Industria, Manuel Fernández, que valoraron positivamente este evento, que calificaron como “una apuesta por el sector industrial como herramienta para diversificar la economía de nuestra isla”.

Otras autoridades insulares y regionales quisieron participar en esta entrega de premios, respaldando la política del Cabildo tinerfeño de fortalecer el sector industrial como elemento tractor de economía y empleo.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, intervino en el transcurso del evento, poniendo de manifiesto “el valor que le damos a la industria como sector económico estratégico para Tenerife, que se concretó este mandato, con la creación, por primera vez en la historia, de una consejería de Industria”.

Asistentes a los I Premios a la Excelencia Industrial | | ED/LOT

De esta forma, el Cabildo reconoció aspectos de las empresas industriales tan importantes como la integración social y laboral, teniendo en cuenta que se trata de un sector que genera empleo de calidad, que redunda en la mejora de la calidad de vida de las familias tinerfeñas, además de una ventana de oportunidad para proyectos profesionales.

En los reconocimientos también se tuvo en cuenta la sostenibilidad, un aspecto al que, tal y como señaló Lope Afonso, “damos prioridad en Tenerife, impulsando políticas bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica”.

El Cabildo otorga los Premios a la Excelencia Industrial

Otros elementos que se valoraron a la hora de otorgar los premios fue la posibilidad de que las empresas industriales contribuyan a una proyección insular positiva en el exterior, consolidando Tenerife como un referente para empresas que busquen desarrollar nuevas actividades en nuestra isla.

Finalmente, se quiso reconocer la labor de las empresas industriales en el impulso de la formación y la investigación, que a su vez, son elementos que permiten una mejor cualificación de los jóvenes, que pueden encontrar en este sector un empleo que cumpla con sus expectativas de desarrollo personal, aprovechando al máximo el talento que existe en Tenerife.

El Cabildo otorga los Premios a la Excelencia Industrial

Tanto Lope Afonso y Manuel Fernández desde el Cabildo de Tenerife, como Manuel Domínguez desde el Gobierno de Canarias, refrendaron su compromiso con este sector, “llamado a ser una palanca de cambio, que posibilitará la diversificación económica en Tenerife, y como consecuencia, una sociedad fortalecida gracias a una actividad económica robusta, que nos permitiría la independencia de sectores más específicos”.

El jurado de estos premios estuvo compuesto por profesionales y asociaciones del sector industrial de la isla de Tenerife como FEMETE, ASINCA, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, CAMARA DE COMERCIO Y COLEGIOS PROFESIONALES DE LAS INGENIERIAS INDUSTRIALES, LA TÉCNICA Y SUPERIOR de la Isla.

Las categorías de los premios y los galardonados fueron :