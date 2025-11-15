El Ayuntamiento de Güímar indaga para que el exalcalde devuelva dos años de sueldo

El gobierno municipal de Güímar solicita los informes necesarios para determinar el importe de las nóminas que deben devolver el exalcalde y tres concejales del grupo gobernante en el mandato anterior. Se trata de aclarar si son dos nóminas o las que cobraron entre julio de 2021 y junio de 2023. Los informes de Intervención, Secretaría y Recursos Humanos obrantes en el expediente reflejan que solo tiene que reintegrar los salarios de julio y agosto de 2021.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ordenó al exalcalde de Güímar Gustavo Pérez (CC), a los concejales Airam Puerta y Cándido Gómez (PSOE) y al exedil Juan Delgado (CC) que devuelvan, en un plazo de diez días, las nóminas percibidas. La medida se recoge en un auto de ejecución de la sentencia dictada el 5 de julio de 2022, que declaró nulas estas retribuciones al no existir un acuerdo plenario que las respaldara y anuló los decretos mediante los cuales se establecieron.

El juez Roi López Encinas insta al Ayuntamiento de Güímar a ejecutar la resolución y advierte de que, en caso contrario, se impondrán multas coercitivas a la administración local. La denuncia fue presentada por la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, portavoz municipal del PP en el momento de formalizarla. La regidora también pidió la ejecución de la sentencia que da lugar a este auto.

Reintegrar las nóminas

Aunque Castro defiende que los cuatro exmiembros del gobierno deberían reintegrar todas las nóminas percibidas entre julio de 2021 y junio de 2023 –más los intereses–, un informe de la Secretaría General, emitido el 25 de octubre de 2023, delimitó la devolución únicamente a los meses de julio y agosto de 2021, coincidiendo con lo pedido por la parte demandante en su momento.

Se da la circunstancia de que el juez contradice los informes jurídicos municipales, en los que se reflejó que tras el relevo en la Alcaldía entre Gustavo Pérez y Airám Puerta no se precisaba un acuerdo plenario para establecer los salarios y otras retribuciones, porque no se alteraba lo acordado en junio de 2019, al comenzar el mandato. El juez sostiene que, tras ese cambio, el pleno debió adoptar un nuevo acuerdo de dedicaciones y retribuciones. El auto emitido el pasado martes no cuestiona que los afectadas realizaran el trabajo por el que cobraron ni aprecia mala fe.

El salario de Gustavo Pérez en julio y agosto de 2021 era de 2.440 euros, Airam Puerta cobraba 2.424 euros, Cándido Gómez percibía 1.918 euros y Juan Delgado, 1.934 euros.

El quinto teniente de alclade, José Miguel Hernández (POSE), tiene a su cargo este expediente.