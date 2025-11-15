Air France refuerza sus vuelos entre París y Tenerife en Navidad con más de 3.200 plazas
La aerolínea aumenta su operativa entre Charles de Gaulle y Tenerife Sur durante las fiestas para atender la demanda del mercado francés
Air France incrementará su presencia en Tenerife durante la próxima temporada navideña con un refuerzo notable de su conexión aérea entre París-Charles de Gaulle y el aeropuerto de Tenerife Sur. La aerolínea ha confirmado que operará cuatro vuelos semanales entre el 11 de diciembre y el 10 de enero, un aumento que permitirá poner a disposición de los pasajeros 3.224 asientos en las 18 operaciones previstas.
Esta conexión ya se ofrece habitualmente durante la temporada de verano, pero la compañía ha decidido ampliarla durante las fiestas debido al interés creciente por la isla y la elevada demanda de conexiones directas desde Francia.
Un impulso al turismo francés en Tenerife
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, valoró positivamente el anuncio de Air France, destacando que este refuerzo “demuestra la fortaleza del destino y la confianza que las aerolíneas internacionales depositan en la isla”. Según señaló, el incremento de plazas permitirá dinamizar la actividad turística en unas fechas especialmente intensas y consolidar la posición de Tenerife en un mercado tan relevante como el francés.
Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, subrayó que esta apuesta refuerza el “creciente interés del mercado francés por Tenerife” y es resultado del “trabajo conjunto con las aerolíneas” para mejorar la accesibilidad aérea del destino.
Un mercado al alza: ya es el cuarto más importante
El mercado francés mantiene un comportamiento ascendente en la isla. Según los últimos datos facilitados por el Cabildo, entre enero y septiembre de 2025 han llegado a Tenerife 313.034 turistas procedentes de Francia, lo que representa un aumento del 7,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Con estas cifras, Francia se consolida como el cuarto mercado emisor hacia la isla, solo por detrás de Reino Unido, España y Alemania. El refuerzo de Air France durante la Navidad contribuirá a consolidar esta tendencia y a diversificar la procedencia de los visitantes.
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife