Tenerife Sur: lujo, mar y diseño en las nuevas joyas inmobiliarias de Abona y Arona

El mercado inmobiliario del sur de Tenerife sigue en pleno auge, impulsado por proyectos que combinan arquitectura moderna, sostenibilidad y estilo de vida costero. Desde San Miguel de Abona hasta El Médano, las nuevas promociones ofrecen una vida junto al mar donde cada amanecer se convierte en un privilegio. Hoy destacamos cuatro oportunidades que reflejan el nuevo concepto de vivienda en las Islas Canarias: espacios pensados para disfrutar, invertir y vivir con el Atlántico como testigo.

Marinagolf Tenerife: elegancia y golf en San Miguel de Abona por 312.422 €

Dormitorio de piso con piscina en San Miguel de Abona / Tucasa.com

En el prestigioso complejo Marinagolf Tenerife, la vida transcurre entre el azul del mar y el verde de los campos de golf. Este residencial de 101 viviendas redefine el confort con un diseño contemporáneo y materiales de primera calidad.

El piso en venta cuenta con 2 habitaciones, 1 baño y piscina privada, ofreciendo un entorno de tranquilidad y exclusividad.

Las opciones incluyen apartamentos de una sola planta con terraza, dúplex o con jardín, todos con plaza de garaje y trastero. Ideal tanto para residencia como para inversión, Marinagolf invita a experimentar un estilo de vida sereno y sofisticado.

Caren Waves: diseño y sostenibilidad a 400 m del mar El Médano, desde 354.000 €

Piso con piscina en El Medano, Granadilla de Abona / Tucasa.com

El Médano, uno de los enclaves más codiciados del sur de la isla, acoge Caren Waves, una nueva promoción de 59 apartamentos donde el diseño vanguardista se une a la eficiencia energética.

El piso destacado, de 2 habitaciones y 2 baños, cuenta con terraza y piscina privada, además de amplias zonas ajardinadas y un entorno perfecto para el descanso.

La promoción ofrece viviendas de distintas tipologías: con jardín, terraza o ático con solárium, todas a solo 400 m del mar.

Ideal para quienes buscan una segunda residencia o una inversión sólida, Caren Waves promete una vida moderna en uno de los destinos más deseados del Atlántico.

Villas en La Pelada: exclusividad a pasos del mar El Médano, desde 495.424 €

Casa en El Medano, Granadilla de Abona / Tucasa.com

Para los que buscan espacio, privacidad y mar, las 22 villas pareadas de La Pelada son una oportunidad única. A tan solo 150 m de la playa, estas viviendas combinan arquitectura sostenible, amplios jardines y posibilidad de piscina o jacuzzi.

Con 3 habitaciones, 3 baños y aparcamiento para dos coches, las villas destacan por su luminosidad y conexión con el exterior, ideales para los amantes del windsurf o del estilo de vida tranquilo del sur tinerfeño.

Guargacho, Arona: encanto local y precio irresistible por 169.000 €

Piso en Cho Guargacho Guaza (Arona) / Tucasa.com

A solo unos minutos de Las Galletas y con fácil acceso a la autopista, se encuentra este acogedor apartamento en Guargacho, perfecto para quienes buscan una vivienda práctica y bien ubicada.

Con 1 dormitorio, salón con cocina abierta y balcón, este piso completamente amueblado ofrece comodidad, luz y tranquilidad en una comunidad reducida. Su cercanía a comercios, playas y servicios lo convierte en una opción excelente tanto para vivir como para invertir.

Desde la sofisticación de Marinagolf hasta el ambiente bohemio de El Médano o la calma de Arona, estas propiedades demuestran que Tenerife sigue siendo un imán para quienes buscan calidad de vida, sol y mar durante todo el año.

Ya sea para establecer tu residencia, disfrutar de unas vacaciones o invertir en un enclave de alto potencial, el sur de la isla te espera con propuestas que combinan diseño, bienestar y rentabilidad.