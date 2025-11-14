Tenerife Sur: lujo, mar y diseño en las nuevas joyas inmobiliarias de Abona y Arona
Marinagolf Tenerife: elegancia y golf en San Miguel de Abona por 312.422 €
Caren Waves: diseño y sostenibilidad a 400 m del mar El Médano, desde 354.000 €
Villas en La Pelada: exclusividad a pasos del mar El Médano, desde 495.424 €
Guargacho, Arona: encanto local y precio irresistible por 169.000 €
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario del sur de Tenerife sigue en pleno auge, impulsado por proyectos que combinan arquitectura moderna, sostenibilidad y estilo de vida costero. Desde San Miguel de Abona hasta El Médano, las nuevas promociones ofrecen una vida junto al mar donde cada amanecer se convierte en un privilegio. Hoy destacamos cuatro oportunidades que reflejan el nuevo concepto de vivienda en las Islas Canarias: espacios pensados para disfrutar, invertir y vivir con el Atlántico como testigo.
Todas ellas comercializadas por VYM Canarias, agencia líder con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario.
Marinagolf Tenerife: elegancia y golf en San Miguel de Abona por 312.422 €
En el prestigioso complejo Marinagolf Tenerife, la vida transcurre entre el azul del mar y el verde de los campos de golf. Este residencial de 101 viviendas redefine el confort con un diseño contemporáneo y materiales de primera calidad.
El piso en venta cuenta con 2 habitaciones, 1 baño y piscina privada, ofreciendo un entorno de tranquilidad y exclusividad.
Las opciones incluyen apartamentos de una sola planta con terraza, dúplex o con jardín, todos con plaza de garaje y trastero. Ideal tanto para residencia como para inversión, Marinagolf invita a experimentar un estilo de vida sereno y sofisticado.
Más información de Venta de piso con piscina en San Miguel de Abona rellenando el formulario:
Caren Waves: diseño y sostenibilidad a 400 m del mar El Médano, desde 354.000 €
El Médano, uno de los enclaves más codiciados del sur de la isla, acoge Caren Waves, una nueva promoción de 59 apartamentos donde el diseño vanguardista se une a la eficiencia energética.
El piso destacado, de 2 habitaciones y 2 baños, cuenta con terraza y piscina privada, además de amplias zonas ajardinadas y un entorno perfecto para el descanso.
La promoción ofrece viviendas de distintas tipologías: con jardín, terraza o ático con solárium, todas a solo 400 m del mar.
Ideal para quienes buscan una segunda residencia o una inversión sólida, Caren Waves promete una vida moderna en uno de los destinos más deseados del Atlántico.
Más información de Venta de piso con piscina en El Médano rellenando el formulario:
Villas en La Pelada: exclusividad a pasos del mar El Médano, desde 495.424 €
Para los que buscan espacio, privacidad y mar, las 22 villas pareadas de La Pelada son una oportunidad única. A tan solo 150 m de la playa, estas viviendas combinan arquitectura sostenible, amplios jardines y posibilidad de piscina o jacuzzi.
Con 3 habitaciones, 3 baños y aparcamiento para dos coches, las villas destacan por su luminosidad y conexión con el exterior, ideales para los amantes del windsurf o del estilo de vida tranquilo del sur tinerfeño.
Más información de Venta de casa en El Médano rellenando el formulario:
Guargacho, Arona: encanto local y precio irresistible por 169.000 €
A solo unos minutos de Las Galletas y con fácil acceso a la autopista, se encuentra este acogedor apartamento en Guargacho, perfecto para quienes buscan una vivienda práctica y bien ubicada.
Con 1 dormitorio, salón con cocina abierta y balcón, este piso completamente amueblado ofrece comodidad, luz y tranquilidad en una comunidad reducida. Su cercanía a comercios, playas y servicios lo convierte en una opción excelente tanto para vivir como para invertir.
Más información de Venta de piso en Cho-Guargacho-Guaza, Arona rellenando el formulario:
Desde la sofisticación de Marinagolf hasta el ambiente bohemio de El Médano o la calma de Arona, estas propiedades demuestran que Tenerife sigue siendo un imán para quienes buscan calidad de vida, sol y mar durante todo el año.
Ya sea para establecer tu residencia, disfrutar de unas vacaciones o invertir en un enclave de alto potencial, el sur de la isla te espera con propuestas que combinan diseño, bienestar y rentabilidad.
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- Jorge Rey anuncia la llegada de lluvias a Tenerife: se fastidia el fin de semana para muchas personas
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo