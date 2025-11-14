Tenerife reacciona a la muerte de una joven en el tranvía: dos semáforos en la zona y más señalizaciones antidespistes

Las administraciones tinerfeñas reaccionan tras la muerte el pasado 30 de septiembre de una joven, Zahra Hajlouti López, de 21 años, atropellada por el tranvía. El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz van a colocar dos semáforos para peatones en el paso de cebra donde perdió la vida la madrileña con el fin de mejorar la seguridad.

No será la única medida. Otra que se va a estudiar tiene que ver con las circunstancias del accidente mortal: Zahra escuchaba música con unos cascos y no oyó los pitidos del tranvía, razón por la que el tren ligero no pudo detenerse a tiempo y se la llevó por delante.

Reunión Ayuntamiento-Cabildo

Ambas instituciones se reunirán en breve para abordar la ampliación en la capital de las señalizaciones antidespistes tecnológicos como el que se produjo en el caso de Zahra Hajlouti. Los pasos de peatones inteligentes, que utilizan luces para informar del color del semáforo para los peatones, se consideran los más eficaces para evitar atropellos de personas que vayan mirando el móvil o con los cascos activados.

Ya de hecho existen pasos de peatones de este tipo en la capital tinerfeña, por lo que la idea sería ampliarlos a otras zonas con riesgo de atropello. El Ayuntamiento tiene previsto colocar 23 por todo el municipio capitalino. Será uno de los asuntos que se aborden en el encuentro que celebrarán en próximas fechas la Corporación insular y el Consistorio chicharrero.

El anuncio de estas medidas y la colocación de los semáforos para peatones llega después de que una amiga de Zahra, Paula Sánchez, iniciara una recogida de firmas para solicitar un refuerzo de la seguridad en el paso de peatones de la avenida Islas Canarias donde el tranvía arrolló a la joven.

Reclamación vecinal

Vecinos de la zona llevan años reclamándolo al considerar que es un punto de mucho riesgo, donde confluyen coches, guaguas y el tren ligero. Piden las firmas de forma presencial o a través de Change.org, la plataforma digital de participación ciudadana.

María López, Paula Sánchez y Brian Nuez, amigos de Zahra y quienes han iniciado una recogida de firmas para mejorar la seguridad en el paso de peatones en el que murió la joven madrileña. / Andrés Gutiérrez / t

Advierten que en este punto de alta densidad de tráfico hay un semáforo pero solo para los vehículos y el tranvía, no para los peatones. "La colocación de un semáforo para peatones en este cruce es necesaria para evitar futuros accidentes e incluso para salvar vidas", se lee en Change.org.

La amiga que inició la campaña

"Solo buscamos que nadie más tenga que pasar por lo que estamos pasando nosotros", deja claro Paula. El día que iniciaron la campaña, ella y los otros amigos de Zahra pusieron flores en un poste del dichoso paso de peatones, así como fotos y otros recuerdos de la fallecida.

Metrotenerife, empresa que gestiona el tranvía del área metropolitana, ya ha colocado uno de los semáforos para peatones. Asimismo, ha iniciado los trabajos para instalar el segundo en el otro extremo del paso de cebra. En el lugar hay una cinta para delimitar el espacio de las obras y señales de que se han comenzado los trabajos.

Justo al lado de este paso de peatones, pegados a un póster de la luz, permanecen las flores y fotos de Zahra. La joven llegó en enero de 2022 a la Isla, de la que se había enamorado en un viaje anterior realizado con Paula Sánchez, para emprender un nuevo camino en su vida.

Aquel fatídico 30 de septiembre

Aquel fatídico 30 de septiembre, Zahra, nacida en 2003 en Madrid, morena, pelo rizado, de nariz achatada, ojos negros encendidos, tenía más razones que nunca para estar distraída. Acababa de aterrizar en Tenerife tras pasar unas vacaciones con un amigo en Sri Lanka y pasar casi 40 horas en tres aviones sin apenas dormir.

Flores y fotos de Zahra en la zona en la que murió esta joven arrollada por el tranvía. / María Pisaca / MARIA PISACA

No veía la hora de irse a la cama pero debía renovar la matrícula de la autoescuela para hacer el examen práctico y, de paso, acercarse al supermercado a comprar algunos alimentos básicos pues tenía la nevera vacía. Acababa de cumplir un sueño: viajar a Asia.

Según revelaron varios testigos, Zahra, que iba con los auriculares puestos escuchando música, cruzaba el mismo paso de peatones de la Avenida Islas Canarias, a la altura de la calle Poggi Borsoto, que tantas veces había transitado cuando el tranvía, que descendía hacia el puente Zurita, se la llevó por delante.

Una distracción

Se confió al ver a otras dos jóvenes cruzar el paso de cebra. Los mismos testigos comentaron que el tranvía tocó varias veces la pita. Zahra no miró ni escuchó los avisos. Iba ensimismada con sus cascos y su agotamiento. Una distracción de unos segundos.

Nuevo semáforo para peatones en la zona en la que falleció Zahra el pasado 30 de septiembre. / Andrés Gutiérrez / t

Paula Sánchez mostró este viernes 14 de noviembre su satisfacción porque las administraciones hayan respondido a sus demandas para mejorar la seguridad vial de la zona. "Celebramos que se estén colocando los semáforos para peatones como propusimos en la recogida de firmas", asegura, para añadir: "Ahora vamos a seguir insistiendo para que se extiendan a otros puntos problemáticos de la ciudad".

Campaña en Change.org

La campaña que abrió esta joven madrileña en Change.org acumulaba este viernes casi 700 firmas. Aparte, han recogido por las calles otros cientos de apoyos. "No queremos culpar a nadie, pues sabemos lo que le pasó a Zahra; solo queremos que se mejore la seguridad porque una distracción la comete cualquiera", explicó Paula Sánchez.

Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento estudian, como ocurre tras cada accidente grave en las calles, soluciones para que un hecho de este tipo no se vuelva a repetir. Fuentes municipales aclararon que ya el Consistorio estudiaba mejoras en este punto, antes del suceso del 30 de septiembre, debido a demandas vecinales.

A raíz de este trágico accidente, el tranvía del área metropolitana tinerfeña ya puso en marcha la campaña 'Desconecta, mira y cruza'. "Un recordatorio sencillo pero vital: levantar la vista del móvil antes de cruzar puede salvar vidas", recuerda uno de los vídeos colgados en las redes de Metrotenerife. Y concluye: "Porque un segundo de distracción puede marcar la diferencia".