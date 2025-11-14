El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un monumental esfuerzo para reforzar la protección de sus montes y paisajes naturales. Durante la campaña de incendios de 2025, que transcurrió desde el 2 de junio hasta el 2 de noviembre, la isla ha alcanzado un hito sin precedentes en el despliegue de recursos, tecnología y personal para prevenir, vigilar y responder ante cualquier amenaza de fuego en sus áreas forestales.

Este esfuerzo, coordinado entre diversas administraciones y con una fuerte inversión en medios materiales y humanos, refleja el compromiso de la institución insular con la preservación de su entorno natural y la seguridad de sus habitantes.

El Cabildo de Tenerife ha apostado por una estrategia integral que no solo se enfoca en la extinción de los incendios, sino que pone especial énfasis en la prevención y en la seguridad de las zonas más vulnerables. “La prevención es nuestra mayor aliada”, señala Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. “Cada decisión y cada recurso invertido ha estado orientado a proteger lo que más queremos: nuestra gente y nuestros montes”.

Tenerife activó su mayor despliegue contra incendios / El Dia

La isla ha sido testigo de un despliegue de medios sin igual, que incluye la incorporación de vehículos de última generación, equipos aéreos sofisticados, y una avanzada infraestructura tecnológica para monitorear los terrenos forestales. Estos esfuerzos han sido cruciales en la identificación temprana de riesgos y en la protección de las áreas de alto riesgo, que son las que más amenazas enfrentan debido a su proximidad a núcleos urbanos o a sus características geográficas.

Parque móvil renovado

El parque móvil de extinción de incendios de Tenerife ha experimentado una renovación notable. Entre las adquisiciones más destacadas se encuentran las autobombas forestales 4×4, vehículos especialmente diseñados para intervenir en zonas escarpadas y de difícil acceso. Con una capacidad de 3.500 litros, estas autobombas permiten una mayor capacidad de respuesta en los primeros momentos del incendio, algo crucial para frenar su propagación.

Además de las 14 autobombas pesadas que forman parte del nuevo equipo del Cabildo, también se han incorporado 2 nodrizas de 9.000 litros y 2 autobombas ligeras de 1.800 litros, todas adquiridas entre los años 2023 y 2025, lo que ha supuesto una inversión superior a los 6 millones de euros. “Estas autobombas marcaron la diferencia en nuestra capacidad de intervención. Llegaron donde antes no se podía y permitieron actuar con rapidez en los primeros momentos del incendio”, subraya Dávila.

Tenerife activó su mayor despliegue contra incendios / El Día

La incorporación de estos medios ha permitido al Cabildo responder de manera más ágil y eficaz frente a los conatos de incendios, protegiendo las zonas más vulnerables, pero también actuando rápidamente en los primeros minutos para evitar que el fuego se propague. Las autobombas y los vehículos ligeros son esenciales en las primeras intervenciones, mientras que los equipos pesados permiten asegurar una cobertura de mayor capacidad.

Respuesta rápida desde el cielo

El componente aéreo ha sido igualmente fundamental para garantizar la protección de los espacios naturales de Tenerife. Durante toda la campaña de incendios, el Cabildo ha mantenido operativos dos helicópteros propios con capacidad para cargar hasta 1.000 litros de agua. Estos helicópteros están equipados con sistemas de geoposicionamiento, lo que les permite intervenir con precisión en las áreas más afectadas.

Tenerife activó su mayor despliegue contra incendios / El Día

Pero el refuerzo en los medios aéreos no ha quedado allí. Tenerife ha contado con 6 helicópteros del Gobierno de Canarias y un avión Air Tractor con base en La Gomera, que han sido fundamentales para intervenir rápidamente en los incendios de mayor envergadura. Además, la incorporación de helicópteros con visión nocturna, proporcionados por el Ejército de Tierra, ha mejorado considerablemente la capacidad operativa, permitiendo realizar vuelos tácticos y de intervención en horas de oscuridad, algo crucial para evitar que los incendios se extiendan sin control.

La posibilidad de operar durante la noche, una de las etapas más complicadas de cualquier campaña de incendios, ha demostrado ser decisiva para contener el fuego antes de que alcance dimensiones incontrolables.

Esfuerzo conjunto y coordinado

El esfuerzo de Tenerife en la lucha contra los incendios no se limita a los medios materiales y tecnológicos. La Operación Prometeo, un dispositivo conjunto entre el Cabildo y el Ejército de Tierra, ha sido uno de los pilares de la campaña. Esta operación ha desplegado más de 2.300 efectivos militares y ha contado con la participación de 920 patrullas durante tres meses.

Momento del desarrollo de la rueda de prensa del balance del operativo contra incendios celebrado en el Cabildo de Tenerife.| | ED/LOT / El Día

El objetivo de la operación ha sido reforzar la vigilancia en las zonas más vulnerables, especialmente en las áreas de interfaz urbano-forestal, que son aquellas que corren mayor riesgo debido a su proximidad a núcleos urbanos.

El Ejército de Tierra, con el apoyo de helicópteros de visión nocturna y patrullas de vigilancia diaria, ha trabajado de manera coordinada con los equipos del Cabildo, las Brigadas Forestales (BRIFOR), Gesplan, y otros cuerpos de seguridad como la Guardia Civil y Protección Civil. Gracias a esta colaboración, se ha logrado una intervención más eficaz y una mayor detección de conatos de incendios, reduciendo significativamente los riesgos en las zonas más expuestas al fuego.

“La prevención es clave, y la colaboración interadministrativa, como la que hemos mantenido con el Ejército, ha sido fundamental para reforzar nuestra capacidad de respuesta,” afirma la presidenta del Cabildo.

Tenerife activó su mayor despliegue contra incendios / El Día

La Operación Prometeo ha sido un modelo de cooperación eficaz, y sus resultados son visibles en la disminución de incendios y en la mejora de la seguridad para los habitantes de la isla.

Prevención medioambiental

El esfuerzo desplegado por el Cabildo de Tenerife para garantizar la seguridad de sus espacios naturales y su población ha sido un ejemplo de planificación, inversión y trabajo conjunto. A lo largo de esta campaña, más de 1.000 efectivos –entre Brigadas Forestales (Brifor), Gesplan, Guardia Civil, Ejército, Protección Civil, Consorcio de Bomberos, Cruz Roja, la UME y el Parque Nacional del Teide-- han participado en la protección de la isla, una cifra que subraya el compromiso de las administraciones y de los profesionales involucrados.

La campaña de incendios 2025 no solo ha sido un éxito en términos de respuesta y prevención, sino que también ha demostrado que Tenerife está más preparada que nunca para hacer frente a los retos medioambientales que plantea el cambio climático.

Julio Salom, Teniente General Jefe del Mando de Canarias; Rosa Dávila, Presidenta del Cabildo de Tenerife; y Blanca Pérez, Consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad del Cabildo de Tenerife. | / El Día

Con el apoyo de la ciudadanía, la cooperación interinstitucional y una fuerte apuesta por la tecnología avanzada, Tenerife ha reforzado su seguridad y ha dado un paso decisivo hacia un futuro más seguro y sostenible para sus montes y espacios naturales.

“Lo más importante es que hemos demostrado que, con la preparación adecuada y el trabajo conjunto, Tenerife está lista para proteger lo que más amamos,” concluye Dávila, reafirmando el compromiso del Cabildo con la protección del patrimonio natural de la isla.