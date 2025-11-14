¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Faruk, de la directora turca Asli Özge. Reconocida en el Berlín International Film Festival 2024, donde obtuvo el FIPRESCI Prize-Panorama, esta película traza un retrato íntimo y conmovedor sobre el paso del tiempo y la fragilidad de los vínculos humanos. El filme -que protagoniza Fikret Özge, el padre de la guionista y realizadora- recorre el camino de la transformación urbana e invita al público a realizar un viaje ficticio y muy real sobre el pasado, el futuro, los escombros, el momento presente, las ambiciones, la juventud y la vejez.

Este fin de semana, además, tendrá lugar el V Festival de Novela Histórica de Tacoronte. La ciudad será el epicentro de la novela histórica, ofreciendo distintas y variadas experiencias en forma de charlas y mesas redondas con algunos de los más reputados autores del género, obras de teatro que abordan la historia desde la crítica y la reflexión, recreaciones históricas que sumergen al espectador en pleno campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, o exposiciones relacionadas con los dos ejes temáticos sobre los que se sustenta esta quinta edición, como son el Japón medieval y el 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen. Conoce toda la programación en este enlace.

Gastronomía

El Mercadillo de Tegueste acoge este sábado la celebración de 'Vinos y Viños. Tegueste y Galicia se encuentran', que permitirá a la ciudadanía local y a los visitantes disfrutar de vinos de Denominación de Origen de Galicia y Tenerife, así como de las bodegas locales del municipio, acompañados de música en vivo, gastronomía tradicional y la demostración de la queimada gallega.

En Adeje también tendrá un gran protagonismo gastronómico con su ruta de la tapa. Hasta el domingo, en la Zona Comercial Abierta de Adeje Centro, se podrán degustar tapas por tres euros o tapa más bebida por cuatro euros, una propuesta accesible para recorrer los distintos locales y descubrir la gastronomía del municipio, apoyando el producto local.

Ópera

Ópera de Tenerife aborda el repertorio de Wagner escenificado con 'Der fliegende Holländer' ('El holandés errante'). De esta forma, el Auditorio de Tenerife escenifica por primera vez una obra de Wagner, lo que supone un hito en nuestra programación lírica. La cita será este domingo, a las 19:30 horas. Las entradas pueden adquirirse en la web del Auditorio.

Música

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna acogerá este fin de semana una programación íntegramente protagonizada por la música: el sábado 15 de noviembre, la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas ofrecerá un concierto con motivo del 175º aniversario de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, mientras que el domingo 16 el proyecto Barrios Orquestados ofrecerá su concierto benéfico de invierno.

Deportes

Este sábado, el deporte en Tenerife estará marcado por el partido de Primera RFEF que enfrentará al CD Tenerife y al RC Celta Fortuna. La cita será en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 20:00 horas.

Además, el domingo, en el mismo estadio y a partir de las 12:00 horas, el Costa Adeje se enfrentará al Granada CF.