El sector audiovisual de Canarias carga contra el plan del Teide: será "catastrófico" y lo convertirá en un "santuario del turista"

Las 120 empresas reunidas en el Clúster Audiovisual de Canarias cargan contra el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, que afronta el proceso final para su aprobación y entrada en vigor.

El colectivo pide la suspensión del conjunto de normas que regirán el parque nacional tinerfeño porque entiende que "liquida la actividad" y genera un "impacto catastrófico" en toda la industria audiovisual del Archipiélago, una de las que posee mayor proyección de las Islas.

"Un santuario del turista"

La asociación considera que si se aprueba, el nuevo PRUG pactado por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias convertirá al Teide en "un santuario del turista" y lo cataloga como "el más restrictivo de España".

El sector audiovisual denuncia que el documento, que sustituirá al que permanece en vigor y que fue aprobado en 2002, se ha redactado "sin solicitar información y sin consensuar", con "una total falta de transparencia y gobernanza" y "sin aportar informes técnicos o de impacto ambiental que justifiquen y motiven la prohibición de la actividad audiovisual".

Las restricciones del nuevo PRUG a los rodajes contrastan "frontalmente", según un comunicado de la asociación, "con la consideración de sector estratégico que la propia industria recibió del Parlamento de Canarias (2009), el Cabildo de Tenerife (2018) y el Gobierno de Canarias (2024)".

Más restrictivo

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión de un monumento natural declarado Patrimonio de la Humanidad es más restrictivo que el vigente, de hace 23 años, en aspectos como los permisos para las producciones audiovisuales.

Por ejemplo, en cuanto a las películas, documentales, cortometrajes o filmaciones publicitarias, el nuevo marco regulatorio establece por primera vez cuántos se podrán autorizar y en qué lugares.

Limitaciones

Para aquellos en los que participen hasta 15 personas, solo se permitirá un rodaje por cada mes, mientras los que movilicen entre 16 y 100 personas, uno por cada trimestre, es decir, cuatro grandes rodajes al año de tope. Asimismo, no podrá realizarse «más de un rodaje simultáneamente», y deberán circunscribirse a las zonas de uso moderado y de uso especial, las que tienen menor grado de protección.

Las 120 empresas agrupadas en el clúster defienden que conforman una industria "limpia" y lanzan algunos compromisos si se modifica el PRUG y se abre la mano a las filmaciones en la joya de la naturaleza tinerfeña.

Dispuestos a pagar tasas

De esta manera, proponen pagar tasas específicas para rodajes, que se destine esa recaudación a "reforzar las unidades de medio ambiente con técnicos que acompañen los rodajes", así como que se establezca la obligatoriedad de contratar un eco-manager en las producciones "para garantizar las buenas prácticas". También plantean la creación de "un laboratorio de innovación en prácticas audiovisuales sostenibles en espacios naturales protegidos".

El Clúster Audiovisual de Canarias aporta datos para destacar la aportación del sector a la economía de la región. Recuerda que el Parque Nacional del Teide recibió a más de 5,2 millones de personas en 2024, convirtiéndose en el más visitado de Europa, y añade que "en comparación, la actividad audiovisual representa una fracción mínima de esa afluencia".

63 rodajes en un año en el Teide

El colectivo expone que en 2023, el año con mayor número de rodajes en Tenerife (193), una tercera parte (63) pasó por el Parque Nacional, filmaciones que movilizaron a 1.225 personas. "Tomando este año récord (2023) como referencia (4.463.281 total de visitantes), el personal de rodajes (directo e indirecto) supuso tan solo el 0,027% del total de visitantes al Teide".

A modo de ejemplo, la asociación apunta que "un spot de dos jornadas de filmación en el Teide implica una inyección de 100.000 euros en nuestra economía". "El 70% del presupuesto se consume en costes de personal y el 30% restante en empresas técnicas de alquiler de material, talento local, hoteles, autos de alquiler, servicios de buses, catering, seguridad, carpinteros, etcetera".

Contradicción con los ecologistas

Hay una contradicción entre la respuesta del sector audiovisual canario y la de los ecologistas, que también han pedido la suspensión del plan del Teide. Mientras los primeros cargan contra un exceso restrictivo, los segundos lo tachan de muy laxo. Mientras las empresas señalan que amenaza con asestarles un duro al recortar el número de rodajes, los verdes se quejan de que "se permiten los rodajes de anuncios publicitarios y de ficción, transformando Las Cañadas en un decorado para favorecer intereses privados, lo que supone una nueva regresión en materia de conservación".

El PRUG aborda en este momento la última fase del proceso de aprobación definitiva. El pasado 24 de octubre, Parques Nacionales de España le dio el visto bueno. El Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano consultivo del Ministerio para la Transición Ecológica, emitía un informe favorable.

Tras este respaldo por una mayoría significativa del órgano consultivo que asesora a los 16 espacios más protegidos del país, ahora solo queda el beneplácito del Consejo de Gobierno del Estado para la aprobación definitiva del PRUG del Teide y su entrada en vigor, que se espera a lo más tardar para el próximo mes de diciembre. El Consejo de la Red de Parques Nacionales valoró la necesidad de actualizar el plan una vez que el vigente se había quedado desfasado: se aprobó en el año 2002.

El colectivo más representativo

La asociación más representativa del sector audiovisual pide sin embargo su modificación. “La industria no busca una carta blanca, sino una regulación inteligente y coherente fundamentada en informes técnicos que combine la preservación con la actividad profesional", expresa en un comunicado, en el que detalla: "No hay nadie más interesado que el propio sector en conservar el lugar donde residimos, que es además imprescindible para nuestro trabajo".

"Frente a la prohibición, el Clúster Audiovisual propone convertir a Canarias en un referente en rodajes sostenibles, para ello cualquier regulación debe ir acompañada de un previo análisis técnico que fundamente las limitaciones y la viabilidad del desarrollo de una actividad dentro de unas ciertas restricciones, que vienen determinadas por un impacto, no por el criterio caprichoso de una institución", concluye la asociación.