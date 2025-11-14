La provincia de Santa Criuz de Tenerife registra los mayores acumulados de lluvia durante la borrasca Claudia: estos son los datos confirmados por la AEMET

La borrasca Claudia dejó ayer atrás la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y la AEMET desactivó todos los avisos amarillos y naranjas que estaban activados en el archipiélago. Aunque todavía persisten algunos chubascos puntuales, la mayor parte de la lluvia cayó entre el miércoles y la jornada de ayer. Tras el temporal, comienza una la calma en la que toca analizar los efectos que ha provocado uno de los episodios atmosféricos más significativos del año en la capital tinerfeña.

Desde que la AEMET activó los avisos en todo el municipio y su entorno, las precipitaciones se mantuvieron constantes, alcanzando en algunos sectores acumulados que rozaron los 140 litros por metro cuadrado. Los pluviómetros instalados en diferentes puntos de provincia han registrado lluvia de manera prácticamente ininterrumpida durante las últimas 48 horas, marcando uno de los episodios más intensos de la temporada.

Buena parte de esas precipitaciones se concentró entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, lo que provocó que cauces secos y barrancos habitualmente sin agua comenzaran a correr con fuerza. Esto dejó imágenes poco habituales, como la reactivación de cascadas en zonas como el barranco de Los Azulejos o el barranco Negro, generando estampas que los vecinos no veían desde hacía años.

En total, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) registró 345 incidencias relacionadas con el temporal en toda Canarias, de las cuales 179 fueron solo en la isla de Tenerife, 29 en La Palma, 12 en La Gomera y 2 en El Hierro. Entre ellas, destacaron desprendimientos, balsas de agua, cortes puntuales de tráfico y pequeñas inundaciones en vías secundarias.

Litros de lluvia acumulados en la provincia Santa Cruz de Tenerife por la borrasca Claudia

Las previsiones de los meteorólogos se cumplieron en buena medida, aunque en algunos puntos no se alcanzaron las cifras de lluvia inicialmente previstas. Los instrumentos de medición situados en las principales zonas del municipio recogieron los siguientes datos en el plazo de 24 horas:

Día 12 de noviembre:

Roque de los Muchachos: 112.8 mm

112.8 mm El Paso: 111.0 mm

111.0 mm Punta Gorda: 67.0 mm

67.0 mm La Orotava, Cañadas Teide : 48.0 mm

48.0 mm Tijarafe: 45.2 mm

Día 13 de noviembre:

San Cristóbal de La Laguna, Llano de los Loros: 60.0 mm

60.0 mm La Victoria de Acentejo: 59.6 mm

59.6 mm Aeropuerto Tenerife Norte: 47.9 mm

47.9 mm San Andrés Valverde: 39.0 mm

39.0 mm Roque de los Muchachos: 32.4 mm

La provincia finaliza así uno de los peores episodios meteorológicos del año.