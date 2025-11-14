Esta es la gasolina y el gasoil más baratos de este viernes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,939€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANAGA, 1 del municipio de Los Realejos en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera SHELL LOS REALEJOS de Carretera General La Zamora 22 de Tenerife situada en el municipio de Los Realejos con un precio de 0,959€ el litro.

Hoy viernes 14 de noviembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,089€ el litro en la estación de servicio SHELL LOS REALEJOS de Carretera General La Zamora 22 en el municipio de Los Realejos, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Los Realejos, Carretera General La Zamora 22, a la gasolinera SHELL LOS REALEJOS, donde el litro está a 1,089€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,159€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,235€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,349€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,167€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,392€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,419€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 14 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,361€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,519€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,519€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,489€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,489€ el litro.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,429€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,429€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,369€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 14 de noviembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CEPSA de Calle Filipinas, 9 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La estación DISA LOS MAJUELOS es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de Avenida Los Majuelos, 26, a 0,979€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO TACO a 0,985€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,110€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA LOS MAJUELOS en Avenida Los Majuelos, 26 a 1,119€ el litro.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 14 de noviembre está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 0,985€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación DISA LOS MAJUELOS a 1,029€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Majuelos, 26.

