El exalcalde y tres ediles de Güímar tienen diez días para devolver dos nóminas

El exalcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC); los concejales Airam Puerta y Cándido Gómez (PSOE) y el exedil Juan Delgado (CC) tienen diez días de plazo para devolver las nóminas que cobraron en julio y agosto de 2021. Lo ordena el juez en un auto de ejecución de una sentencia del 5 de julio de 2022 que los condenó ante la inexistencia de un acuerdo plenario que respaldara las retribuciones que percibieron al tiempo que anuló los decretos que las establecieron. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife requiere al Ayuntamiento de Güímar a que ejecute la sentencia y le advierte de que no hacerlo conllevaría multa.

El 1 de julio de 2021, Gustavo Pérez sustituyó al socialista Airam Puerta en virtud del acuerdo entre CC y PSOE por el que compartieron la Alcaldía en el mandato anterior. A pesar de ese relevo, el Pleno no adoptó un nuevo acuerdo sobre el régimen de dedicación ni de retribuciones al no alterarse las condiciones económicas establecidas en el acuerdo plenario del 21 de junio de 2019, al inicio del mandato. Con posterioridad, el 22 de julio y el 24 de agosto se emitieron los decretos que determinaron las retribuciones del alcalde, el primer teniente de alcalde, respectivamente, y de los dos concejales.

El juez aprecia perjuicio a las arcas públicas

Carmen Luisa Castro, entonces portavoz del PP y hoy alcaldesa, advirtió entonces de una presunta irregularidad y denunció que los aludidos cobraban sin el aval de un acuerdo plenario. Con ello, dio lugar a la sentencia firme del 5 de julio de 2022 que anuló las nóminas de los cuatro denunciados, aunque, a pesar de no haber reingresado los salarios, el gobierno municipal que formaron CC y PSOE consideró ejecutada la sentencia en virtud de los informes emitidos por la Secretaría y la Intervención municipal. Ambos departamentos avalaron el proceder de los condenados en todo momento.

Luisi Castro pidió la ejecución de la sentencia y ahora, el juez Roi López Encinas entiende que está incumplida y condena al Ayuntamiento de Güímar al pago de las costas. El juez considera que «resulta evidente» el perjuicio para las arcas públicas «por cuanto se ha abonado un pago sin título jurídico que lo ampare».

Los condenados actuaron amparados por los informes emitidos por la Secretaría e Intervención municipal

Luisi Castro sostuvo desde el primer momento que los cuatro afectados tienen que devolver las nóminas que cobraron entre julio de 2021 y junio de 2023, así como los intereses correspondientes desde entonces hasta el pasado agosto, cuando fueron desalojados del gobierno municipal por una moción de censura que convirtió en alcaldesa a la denunciante.

Sin embargo, un informe emitido por la Secretaría General el 25 de octubre de 2023 ciñe a julio y agosto de 2021 las nóminas a reintegrar «en correlación con lo solicitado por la parte demandante».

La secretaria municipal consideró que la devolución del dinero cobrado podría afectar «a la teoría del enriquecimiento injusto», argumento empleado por los demandados y que también rechaza el juez en su sentencia del pasado día 11. Argumenta que en el acuerdo de junio de 2019 «las dedicaciones exclusivas y parciales no se vincularon a las concretas funciones desarrolladas y su grado de responsabilidad, sino que se asignaron sin justificación o motivación de ningún tipo en contra de las exigencias de la normativa anteriormente expuesta».

En los dos primeros meses de Gustavo Pérez en la Alcaldía, los informes jurídicos y de la Intervención municipal constatan que firmó 924 documentos y que entre los tres concejales restantes sumaron otros 2.000, por lo que «ha quedado plenamente acreditado que (…) realizaron todas y cada una de las actuaciones descritas». A juicio de los técnicos del consistorio, «el reintegro constituiría un enriquecimiento injusto a favor de la Administración».

A los actuales portavoces de CC y PSOE, Gustavo Pérez y Airam Puerta, así como al edil socialista Cándido Gómez y al ya jubilado Juan Delgado les que el recurso de reposición.