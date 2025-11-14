Claudia fue una bendición con mucha agua para el campo y ningún daño grave

La borrasca que puso en alerta a Canarias ha terminado convirtiéndose en una bendición. Claudia abandona la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin causar ningún daño grave –solo un reguero de pequeñas incidencias– y dejando una buena cantidad de agua para un campo sediento en plena sequía.

A la espera de un balance definitivo, el sector primario provincial celebra la llegada al fin de lluvia para empapar los cultivos y llenar unas balsas que antes del temporal no pasaban –en el caso de Tenerife– del 30% de capacidad, una de las más bajas a estas alturas del otoño en muchos años.

Ángela Delgado, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), mostró ayer su satisfacción porque «a la lluvia se ha unido que las rachas de viento no han sido tan fuertes como se esperaba, que es a lo que más temíamos». «En las zonas altas, donde sí ha soplado fuerte, ha podido haber algún daño, pero no tenemos noticias de graves incidencias».

Delgado solo tiene un pero: «No ha llovido tanto como queríamos en Tenerife pero al menos en algunos puntos de la isla, así como en La Palma y Gran Canaria, las precipitaciones han sido abundantes, lo que viene muy bien en especial a las papas». Y es que para la responsable de Asaga «necesitamos para mantener las cosechas que el invierno sea invierno».

Menos lluvia de la esperada, pero efectos positivos en todas las Islas

La borrasca dejó menos precipitaciones de las esperadas la madrugada del miércoles al jueves en Tenerife después de que sí descargara aguaceros en La Palma. En una noche más tranquila de lo previsible, los chaparrones se produjeron a primera hora de la madrugada en algunos puntos concretos del suroeste –como Santiago del Teide, San Miguel de Abona y Vilaflor– pero solo de forma puntual.

Las lluvias más copiosas no superaron los valores acumulados de 30 litros por metro cuadrado de forma generalizada y los núcleos con mayor humedad pasaron rozando la Isla y sí descargaron con más intensidad en Gran Canaria. El frente asociado a la borrasca que le siguió regó durante todo el día de ayer Tenerife de una forma pertinaz y sin que se registraran chubascos. Los mayores valores se dieron en La Victoria de Acentejo (54,8 l/m²) y el aeropuerto Tenerife Norte (46,5).

El paso de la borrasca Claudia por Tenerife, en imágenes / Arturo Jiménez

Las incidencias han sido menores. Según el servicio de emergencias 112, la noche del miércoles y ayer jueves se acumularon 345 incidentes en todas las Islas. En total, el 112 recibió solo entre las 22:00 horas del miércoles y las 6:00 de ayer 5.968 llamadas. La mayoría han estado relacionadas con desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas, achiques de agua en viviendas y algún corte de luz puntual. Nada grave.

En uno de los episodios más reseñables, ocurrido en La Guancha, un rayo que cayó en tierra apagó las cámaras de seguridad de la Policía Local. El sonido fue tan fuerte que asustó a los vecinos de la zona.

Las fuertes rachas de viento se dejaron sentir especialmente en las partes altas de La Palma, La Gomera y Tenerife. Llegaron a los 95 km/h pasadas las 3 de la madrugada en Vallehermoso (La Gomera), los 94 km/h en Izaña (Parque Nacional del Teide, Tenerife) y los 90 km/h en el Roque de los Muchachos (La Palma).

Al igual que ocurrió en Tenerife, el paso de la borrasca Claudia por las Islas Verdes dejó más beneficios que destrozos. El campo recibió las lluvias, en algunos casos torrenciales, como una bendición caída del cielo y la cascada de incidencias –casi un centenar– no maduraron a la categoría de catástrofe. La Palma fue la que sumó más partes, con medio centenar, por delante de La Gomera (20) y El Hierro (14). Cortes de carreteras, averías en el suministro eléctrico, actuación de bomberos en zonas inundadas fueron los tres episodios más repetidos en las últimas 48 horas.

Los registros de las precipitaciones en La Palma el miércoles estuvieron muy por encima de los recogidos en El Hierro y en La Gomera, ya que en siete puntos se superaron de largo los 100 litros por metro cuadrado: Túnel Viejo-Breña Alta (142,4), Risco de la Concepción-Breña Alta (123,4), La Rosa-El Paso (116,3), Camino El Pinar-Tijarafe (115,6), Llano de Tauce-Barlovento (109,5) o Llano de las Cuevas-Barlovento (107,9). Doblaron el mejor registro de El Hierro en San Andrés-Valverde (42,4). En La Gomera, en cambio, hubo más viento que agua.

Movilización de equipos

La gran movilización de los equipos de emergencia de todas las Islas –Tenerife llegó a triplicar sus medios con un total de 500 efectivos– y los trabajos preventivos –limpieza de barrancos, revisión de alcantarillas, partes de información constantes en las redes sociales–, sumado a la pérdida de fuerza de la borrasca a medida que barrió Canarias, evitaron males mayores aunque no impidieron que un total de 29 vuelos resultaran afectados.

El Gobierno de Canarias dio ayer por finalizada la prealerta por tormentas en toda Canarias a las 18:00 horas. A las 20:00 horas acababa por su parte la alerta por lluvias y riesgo de inundaciones. Ante la posibilidad de que se registren nuevos desprendimientos de piedras y ramas, después de las intensas precipitaciones que ha dejado el paso de la borrasca Claudia, el Ejecutivo regional pasa a activar la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, además de Gran Canaria a partir de las 20:00 horas de hoy. Se mantendrá, al menos, durante todo el fin de semana.

Además, se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros, que afectará a todas las Islas, y que permanece después de que se decretara el jueves de la semana pasado. Por último, la alerta por vientos se actualiza a situación de prealerta.

La borrasca Claudia descarga las primeras lluvias en La Palma / Luis G. Morera / EFE

Ante el riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria, la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional recomienda a los ciudadanos que si van a conducir comprueben previamente el estado de las carreteras de la ruta elegida, a través de fuentes oficiales de los cabildos insulares. Asimismo, se recuerda a la población mantener la precaución en el caso de que se realicen actividades en zonas de montaña durante este fin de semana, debido a que el estado de senderos y caminos, así como la estabilidad del terreno se han podido ver afectados por las precipitaciones de las últimas horas.

En cuanto a la prealerta por fenómenos costeros aún en vigor en todo el Archipiélago, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias aconseja evitar situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos en zonas donde rompan las olas. Además, si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque, aunque se calme de repente. En caso de que esté en tierra y vea que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse, y avise inmediatamente al 112.

Tras barrer el Archipiélago, Claudia se ha dirigido a la Península, donde habrá hoy un predominio de cielos nubosos a causa de la borrasca, que permanecerá estacionaria al noroeste, al tiempo que se prevén precipitaciones fuertes en puntos del país como Andalucía, el Pirineo, Galicia, la cordillera cantábrica o el Alborán. El tiempo, por contra, mejorará hoy en las Islas, con cielos poco nubosos en general, especialmente en el oeste de las islas de mayor relieve.