El Ayuntamiento de Tacoronte urge a ampliar el centro de salud

La ampliación del centro de salud de Tacoronte está paralizada desde hace cuatro años. La alcaldesa, Sandra Izquierdo, reclama a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) «avances reales» que permitan la reactivación urgente de las obras, en coordinación con la compañía E-distribución. «Se debe garantizar cuanto antes la definición de la infraestructura eléctrica necesaria para el suministro del futuro equipamiento sociosanitario del lugar, evitando afecciones urbanísticas o irregularidades en el entorno», apunta.

Tacoronte espera por la ampliación y reforma de su centro de salud desde 2009. La crisis del ladrillo paralizó el proyecto, que no se retomó hasta 2017. Adjudicado en 2018, las dificultades con el proyecto y la empresa adjudicataria obligaron a paralizar los trabajos en el verano de 2021. Este centro sanitario fue construido hace unos 35 años, pero en 2009 se reclamaron mejoras y una ampliación para dar cobertura a las necesidades de la comarca. Los trámites se paralizaron por la crisis del ladrillo. No fue hasta 2017 cuando se volvió a reactivar el proyecto. En ese año salió a concurso la redacción y en 2018, la adjudicación de la obra. El trámite finalizó el 14 de marzo de 2019. Poco después, la ampliación se adjudicó por 2,6 millones, con un plazo de ejecución de casi dos años, que debió finalizar en junio de 2021. En agosto de ese año se produjo la paralización temporal para modificar el proyecto e introducir mejoras en las instalaciones eléctricas.

Tras hacerse público que Sanidad dispone del proyecto para ejecutar la obra, en otro intento para desbloquear la situación actual y en consonancia con a los anuncios realizados en los últimos meses por el Ejecutivo autonómico, el gobierno municipal recuerda que llevó a cabo la modificación urbanística y la adquisición de los terrenos anexos al centro para construir un futuro espacio sociosanitario, así como la ejecución de un colector de aguas residuales y la preparación de un nuevo espacio de estacionamientos con mejores accesos al centro de salud y dotado con nuevas zonas verdes.

Esta ampliación dotará al recinto de 820 metros cuadrados más en los que, según el proyecto anunciado, se creará un Punto de Atención Continuada para urgencias, una unidad de Fisioterapia y otra unidad de Salud Mental Comunitaria. El centro de salud está adscrito a la Zona Básica de Salud Tacoronte-El Sauzal, que cuenta con 32.128 Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) de las que 19.368 estás asignadas al propio centro.