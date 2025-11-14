Alertas Borrasca Claudia: ¿Siguen activos hoy los avisos meteorológicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Tras el paso de uno de los temporales más intensos del año, llega la mejoría de cara al fin de semana
La borrasca Claudia ha mantenido en tensión a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife durante las últimas jornadas, dejando un panorama de incertidumbre sobre cómo transcurrirá el próximo fin de semana. El temporal descargó hasta 120 litros por metro cuadrado en distintos puntos del municipio y su área metropolitana, un episodio que provocó incidencias y activó los mecanismos de vigilancia meteorológica. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha detallado cuál será la evolución del tiempo en los próximos días.
Durante el miércoles 12 y el jueves 13, toda la provincia estuvo bajo avisos amarillos y naranjas, una decisión de las autoridades que resultó fundamental para que la ciudadanía extremara las precauciones y ayudó a que los servicios de emergencia pudieran anticiparse a cualquier riesgo.
Gracias a estas advertencias, fue posible evitar daños mayores ante situaciones como caídas de elementos urbanos, pequeñas inundaciones o desprendimientos en zonas de medianías. La respuesta coordinada permitió mantener la seguridad en momentos de especial inestabilidad.
Así estará el tiempo este fin de semana
La AEMET confirmó que todas las alertas han quedado desactivadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de la tarde de ayer, los avisos fueron reduciéndose de manera gradual, pasando de naranjas a amarillas, hasta desaparecer por completo alrededor de las 21:00 horas. Con ello, las autoridades han asegurado que no existe ningún aviso meteorológico vigente y que las próximas jornadas estarán marcadas por una tendencia clara a la mejoría.
Aunque podría registrarse alguna llovizna aislada, los pronósticos apuntan a que el sol volverá a ganar protagonismo en buena parte de la provincia. Para este viernes se esperan intervalos nubosos en Tenerife, pero el sábado y el domingo la situación será mucho más estable y propicia para retomar la normalidad tras el paso de la borrasca Claudia.
Sin embargo, las previsiones de la AEMET apuntan a que durante las últimas horas del domingo pueden llegar algunos chubascos que continuarían el lunes y en los primeros días de la próxima semana.
