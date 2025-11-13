El transporte urbano contará con cinco líneas

Granadilla de Abona pondrá en marcha el servicio urbano de guaguas con la creación de cinco líneas en las que operarán tres microbuses de 22 plazas. Permitirá la conexión mediante transbordos con la red interurbana de Titsa que opera en el municipio. Las rutas fueron planificadas con el objetivo de que los núcleos más dispersos estén comunicados con las zonas que concentran más población, las administraciones públicas, los centros de salud y las principales paradas de guaguas.

El proyecto, iniciado en 2022 al plantear el Consistorio la adquisición de una acción de la compañía pública Titsa y la entrada de la Administración local como parte de la misma, tendrá un coste estimado superior al medio millón de euros, que serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento granadillero.

Las cinco líneas urbanas –cuya denominación será 401, 402, 403, 404 y 405– prestarán servicio a alrededor de 90.000 viajeros cada año, «marcando un hito en la historia del transporte público en Granadilla de Abona», según expuso ayer el gobierno que preside José Domingo Regalado.

El alcalde planteó que «el transporte público debe llegar a todos los rincones del municipio y con este proyecto damos un paso firme para hacerlo realidad». Regalado resaltó que «se trata de una iniciativa largamente esperada que permitirá mejorar la movilidad y la cohesión entre nuestros barrios y pueblos». El regidor anunció que el año próximo «Granadilla de Abona contará con un sistema de transporte urbano moderno, accesible y pensado para responder a las necesidades reales de nuestra ciudadanía».

El objetivo es vertebrar el municipio y ofrecer un sistema de transporte eficiente, accesible y sostenible que facilite los desplazamientos diarios de la población. Así lo expuso el concejal de Movilidad, René Oval, quien expuso que «ya se trabaja para que el servicio comience su periodo de pruebas en el segundo trimestre del próximo año y proceder a su adaptación a los horarios y necesidades reales de los usuarios».

Los tres microbuses que utilizará Granadilla de Abona en el transporte urbano en guagua serán adaptados para personas con movilidad reducida (PMR) y estarán equipados con climatización, wifi, monitores de información y cámaras de seguridad, entre otros elementos. Las líneas estarán operativas con dos frecuencias de mañana y dos de tarde, programación que se ajustará según la demanda y las necesidades de la población.