Una tormenta solar excepcional facilita la observación astronómica: auroras visibles en Canarias

Una tormenta solar única ha abierto una puerta única: la observación a simple vista de auroras desde Canarias, según indica en un comunicado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en un blog.

El pasado 11 de noviembre de 2025, a las 10:04 hora canaria, el Sol emitió una fulguración de clase X5, una de las más potentes registradas en el actual ciclo solar. El fenómeno se originó en la región activa 4274 y estuvo acompañado por eyecciones de masa coronal (CME) lanzadas directamente hacia la Tierra.

Estas eyecciones viajaron a gran velocidad y provocaron una tormenta geomagnética severa, clasificada como nivel G4, una de las más intensas de los últimos 20 años. Según los expertos, la perturbación podría mantenerse activa durante varios días, y en Canarias se han podido observar auroras inusuales para estas latitudes.

Qué es una fulguración solar y cómo afecta a la Tierra

Una fulguración solar X5 es un estallido energético en la superficie del Sol que libera enormes cantidades de radiación y partículas cargadas. Cuando estas partículas alcanzan la Tierra, pueden alterar el campo magnético terrestre, afectar sistemas de navegación, comunicaciones por satélite y vuelos circumpolares, y generar auroras visibles incluso lejos de los polos.

Según Héctor Socas Navarro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y director de la Fundación Telescopio Solar Europeo (EST): “El impacto de estas eyecciones de masa coronal está generando auroras visibles en latitudes relativamente bajas y fuertes perturbaciones del campo magnético terrestre”.

Un fenómeno extremadamente raro

Este evento solar ha producido un GLE (Ground Level Enhancement), un fenómeno poco frecuente en el que las partículas solares altamente energéticas llegan hasta la superficie terrestre.

“Los GLE solo se producen unos pocos en cada ciclo solar de 11 años”, explica Socas Navarro. “Para que se generen, deben impactar protones acelerados a cientos de megaelectronvoltios procedentes del Sol”.

Este GLE es comparable al ocurrido en diciembre de 2006, considerado uno de los más intensos de las últimas décadas, y se sitúa entre los eventos más importantes de los últimos 20 años.

Auroras visibles en Canarias: un espectáculo único

Gracias a esta tormenta solar, los residentes en Canarias han tenido la oportunidad de observar auroras boreales a latitudes inusuales, un fenómeno que normalmente solo es visible en países nórdicos.

“No hace falta irse a Noruega estos días para ver auroras. Aparte de eso, no debería ser nada que tenga un gran impacto sobre la vida cotidiana, pero científicamente es muy interesante”, concluye Socas.

Importancia científica del evento

Desde el punto de vista de la investigación, esta fulguración solar ofrece una oportunidad única para estudiar la aceleración de partículas en el Sol y su interacción con la Tierra.

Para el IAC y la comunidad científica de Canarias, eventos como este permiten recoger datos valiosos sobre el comportamiento del Sol y mejorar los sistemas de predicción de tormentas geomagnéticas.