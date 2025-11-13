Tenerife y La Palma, las más afectadas por la borrasca Claudia este jueves, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este jueves Canarias permanecerá bajo los efectos de la borrasca Claudia, que dejará lluvias persistentes, tormentas y fuertes rachas de viento en todo el archipiélago.

Las islas más afectadas serán Tenerife y La Palma, donde se esperan precipitaciones localmente muy fuertes y rachas que podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas de cumbre y medianías.

Tenerife: lluvias intensas y viento en cumbres y medianías

En Tenerife, la jornada comenzará con cielos muy nubosos y precipitaciones moderadas a fuertes, que podrían ser persistentes y venir acompañadas de tormentas eléctricas.

La Aemet señala que las zonas más afectadas serán el oeste de la isla, las medianías de Anaga y el noroeste, sin descartar otras áreas del interior.

El viento soplará con fuerza del suroeste, con rachas que podrán superar los 90 km/h en zonas altas, como en el Parque Nacional del Teide o en el sur y oeste de la isla.

Por la tarde, las lluvias tenderán a remitir en el sur, abriéndose algunos claros, aunque persistirán en el norte.

La Palma: riesgo de tormentas y rachas intensas de viento

En La Palma, las lluvias llegarán desde primeras horas del día, especialmente en medianías del oeste y nordeste, donde podrían ser torrenciales y persistentes.

A medida que avance la jornada, las precipitaciones se irán debilitando, aunque el viento seguirá soplando con fuerza, sobre todo en El Paso, en las zonas altas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y en la vertiente este.

Las rachas de más de 90 km/h podrían provocar incidencias en carreteras y conexiones aéreas, por lo que las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura también bajo aviso

En Gran Canaria, se prevén lluvias moderadas o fuertes, especialmente en el suroeste y en zonas altas orientadas al viento. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h en medianías del norte y este, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados en la capital.

Lanzarote y Fuerteventura también registrarán cielos nubosos y precipitaciones moderadas, que podrían ser tormentosas durante la mañana.

El viento soplará del suroeste moderado a fuerte, con una ligera mejora por la tarde.

En La Gomera y El Hierro, las lluvias más intensas se concentrarán de madrugada, con tendencia a remitir a lo largo del día, aunque el viento de componente oeste podrá seguir dejando rachas muy fuertes en cumbres expuestas.