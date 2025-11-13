Tenerife epicentro de la innovación con la 3ª edición del HUB Intech Tenerife
El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), celebra la tercera edición del HUB Intech Tenerife, un evento que se consolida como referencia en el ámbito de la innovación tecnológica y empresarial en Canarias.
Durante los días 20, 21 y 22 de noviembre, el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey acogerá a expertos, inversores y empresas que debatirán sobre los retos y oportunidades que marcan el presente y el futuro de la transformación digital.
El HUB Intech Tenerife se afianza como un punto de encuentro estratégico entre el sector público, el tejido empresarial y el ecosistema científico tecnológico de Canarias. Su objetivo es fomentar la innovación empresarial, impulsar la transferencia de conocimiento y atraer inversión hacia proyectos tecnológicos con impacto real en la economía insular.
El evento contará con grandes fabricantes mundiales que presentarán novedades en hardware, electrónica y domótica, convirtiendo a Tenerife en un escaparate privilegiado para conocer las tendencias que marcarán el futuro de la tecnología.
Además, la cita reunirá a una destacada representación de empresas tecnológicas nacionales e internacionales, así como a distribuidores europeos de tecnología, interesados en explorar las oportunidades que ofrece la isla como hub de innovación y desarrollo.
A lo largo de las tres jornadas, se desarrollarán ponencias, mesas redondas, talleres y sesiones de networking que abordarán los principales desafíos de la transformación digital, el impacto de la tecnología en la productividad y su papel en la mejora de la competitividad empresarial.
Esta edición profundiza en el papel de la Realidad Virtual, la Inteligencia Artificial y las tecnologías inmersivas como motores de cambio económico, educativo y social. Asimismo, mostrará cómo estas herramientas contribuyen a generar nuevas oportunidades de empleo cualificado, impulsar la formación tecnológica y atraer talento e inversión a Tenerife.
El HUB Intech Tenerife reafirma el compromiso del PCTT y del Cabildo de Tenerife por consolidar a la isla como un referente regional en innovación y desarrollo tecnológico, capaz de conectar talento, conocimiento e inversión en un entorno colaborativo.
Para más información e inscripción accede al siguiente enlace: https://intechtenerife.es/hub-intech-tenerife/
Todas las acciones del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife están cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).
